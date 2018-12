O admirável mundo novo da futebolândia

Os números da Cision sobre a presença do futebol nos media portugueses são impressionantes: em 2018 foram publicadas 589.407 notícias sobre futebol, e, até 1 de Novembro deste ano, houve 14.550 horas de emissão televisiva, mais de 606 dias seguidos, não contando com as transmissões dos jogos propriamente ditas.Na sua maioria trata-se de discussões sobre os escândalos e os crimes do futebol, não sobre os jogos propriamente ditos, numa logomaquia infernal e paupérrima, ignorante e rude, que depois penetra tudo como um óleo fluido, as redes sociais, as conversas de café, tudo. Como já disse uma vez, os portugueses não trazem em cima dos ombros uma cabeça, mas uma bola.Os da bola verde querem bater na bola vermelha, os da bola azul querem bater em todas as bolas. As bolas de couro com reclames estão atarraxadas ao pescoço, onde antes havia uma cabeça com um cérebro.

