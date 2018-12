O açúcar que não conta

Esta semana voltei. Pedi o café de filtro da casa para levar para o trabalho e levei-o - sem sorrisos (nem mãe nem filho nem ela lá estavam). Já ia na rua de baixo quando percebi que ninguém me tinha perguntado se queria açúcar no café. Comentei o facto e ouvi uma opinião: "Eles sabem que quando alguém quer açúcar pede." Discordei. Há 15 anos (comecei a beber tarde) que ano após ano constato que, todos os anos, a frase "não vou querer açúcar, obrigada" é a minha frase do ano. É como se estragar café fosse desporto nacional e eu fosse um Kasparov - não consigo brincar com os outros meninos.



Enquanto bebia o meu café demasiado caro (quem me manda empatizar ao balcão de uma pastelaria?), pensei que seria bom que um dia o mundo fosse ao sítio e o açúcar do café fosse visto como um pau de dois bicos e não como o braço direito da bica. É que o café é óptimo sozinho. Aquele estava perfeito. Enfim, estava sobretudo perfeito a acompanhar a fatia de bolo-rei que também só pedi porque, de novo, a rapariga não o estava a conseguir vender... Se eu não sou um doce de cliente, quem é?

"Quer experimentar o nosso café de filtro?", disse ela, com cara de quem já tinha visto uma mensagem póstuma de Stephen Hawking nas borras do tal café. A velhota não reagiu - morreu, está morto, pareceu dizer -, passando a bola ao filho, que rematou: "Não, a mãe já experimentou e não gostou. É um abatanado, por favor." Do outro lado do balcão, os ombros da rapariga caíram derrotados. Senti por ela e pensei: eu estou aqui e no meu turno ninguém morre."Vou querer aquele café de filtro", proclamei, assim que se virou para mim. Ela resplandeceu, claro. "É para levar." Sei que se ela pudesse, ter-me-ia dado um abraço. Só que o tal café de filtro fervia e só tivemos tempo para estreitar a nossa relação com um "não vou querer açúcar, obrigada" e um "faz bem, vai ver que nem precisa". Despedimo-nos com a cumplicidade de termos posto o mundo outra vez no lugar e eu provei um dos melhores cafés de filtro da minha vida.