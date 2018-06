O ABC da bicicleta

em que Marcelo Rebelo de Sousa criava factos políticos todas as semanas. Definição de "facto político": elevar uma hipótese a certeza quase absoluta e deixar a certeza frutificar por aí. Com sorte, os "agentes" políticos são condicionados por ela e o criador de factos pode criar novos factos para confirmar ou alterar o facto inicial.Agora, com Marcelo em Belém, quem pode continuar a prática? Só vejo um nome: Marques Mendes, claro. Basta escutar o que ele disse no último comentário da SIC: se Costa quiser disputar as presidenciais em 2026, há casamento com a esquerda em 2019. Se, pelo contrário, Belém não estiver no horizonte do homem, Rui Rio pode encomendar o vestido de noiva.A teoria é boa e já anda à solta pela cabeça dos plumitivos (este incluído). Mas o mais interessante da tese é que ela oculta o essencial: quem sonha com Belém em 2026, e por isso debita sentenças todas as semanas em posição senatorial, é Marques Mendes lui-même. E aquilo que interessa ao comentador é saber quem, em 2026, ocupará a vaga das esquerdas.Se Costa, por razões conjunturais, precisar do Bloco (e do PCP) para governar, o "facto" já está criado e o nome já está queimado. Com um bónus: uma nova aliança à esquerda será sempre vista como puro oportunismo de Costa, que não hesita em vender o Governo para chegar à presidência.Quem diria que a campanha presidencial para 2026 já começou pela boca de um candidato a candidato? Digo eu. Facto político com facto político se paga., um homem imensamente sábio, escreveu o essencial sobre a selecção nacional no Expresso: é mau sinal ver a equipa a ganhar 3-0 à Argélia com um jogo de preparação empolgante e goleador. Isso pode alimentar na rapaziada a tentação criminosa de que é preciso jogar para deslumbrar e esmagar.Um erro. Primeiro, porque não é possível esmagar grande parte das equipas que estão no Mundial (para não dizer todas). E, segundo, porque Portugal não é um felino; quando muito é um rastejante.Digo isto com todo o respeito. Um felino é bicho instintivo, que vai atrás de qualquer balão com uma energia adolescente. Portugal é uma jibóia - um "falso lento", para usar a gíria da bola. O objectivo é abraçar o adversário, apertá-lo aos poucos, asfixiá-lo - e só depois comê-lo.Em teoria, uma jibóia não consegue deglutir um boi. Na prática, é uma questão de ir dando ao dente. Se a Alemanha, o Brasil ou Espanha são animais de grande porte, Portugal deve devorá-los devagar. Marcar um golo nos 90 minutos é fast food. Bons garfos só pousam os talheres no prolongamento.Isso aconteceu no Europeu de 2016. Com sucesso. Não consigo falar de todos os jogos da selecção no torneio porque adormeci em muitos deles. Mas se eu, um insone crónico, adormeço com os nossos rapazes, o que dizer das equipas que eles enfrentam? Éder, o herói de Paris, marcou um grande golo. Mas é preciso dizer que Lloris, o guarda-redes, era quem mais cabeceava na equipa francesa. De sono, entenda-se.Frente a Espanha, Portugal deve entrar igual a si próprio: monótono e hipnótico. Depois, é só seguir a ementa com vagar: sopinha, prato principal, sobremesa e finalmente o café (com cheirinho).será que a história é cíclica? Na Roma Antiga, acreditava-se que os áugures, sacerdotes com poderes divinatórios, conseguiam prever o curso de uma batalha. Como? Pela interpretação das entranhas das aves.Hoje, continuamos na mesma. Para assuntos "sérios", como a política, as aves deram lugar aos comentadores. O rigor da previsão é o mesmo.O futebol, mais fiel à tradição, prefere continuar com a bicharada - e não existe Mundial sem um polvo, um cágado ou um periquito a adivinhar resultados. Em 2010, Paul, um molusco, acertou nos sete jogos da Alemanha (incluindo a sua derrota frente a Espanha). Em 2018, todos esperam o mesmo de Aquiles, um gato surdo que habita o Museu Hermitage, em São Petersburgo, e que tem tido a pontaria afinada.Eu próprio, entusiasmado pelas perspectivas de fortuna fácil, investi forte numa lagosta. Mas quando lhe apresentei as bandeiras das selecções em confronto, ela mexeu-se em direcção à Islândia.Francamente: se era para isto, mais valia um lavagante.