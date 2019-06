Mais crónicas

O lado negro do alojamento local 27-06-2019 Há cada vez mais pessoas a abandonarem os negócios de Alojamento Local, que não é a galinha dos ovos de ouro que se anunciara. A razão? Os hóspedes deixam camas partidas, paredes furadas, estragam aquecedores, perdem chaves e ainda ameaçam os proprietários

Nunca cá estive, mas adoro Portugal 27-06-2019 Foi há 17 anos que o génio da culinária Ferran Adrià pôs os pés em Portugal. Gostou tanto do País que só recentemente voltou. Ainda assim, adora tudo: a comida, o marisco, os restaurantes, os produtos. E nós, pacóvios, lá ficamos embevecidos com as palavras do chef

A memória e a lei do centrão 27-06-2019 A memória e a lei do centrão partidário é que ditam as regras da República. E prepara-se para um novo assalto, com as propostas do PSD e do PS que estão em cima da mesa no parlamento, em matéria de autonomia e meios do Ministério Público

O populismo penal do Partido Socialista 26-06-2019 Escrevi um artigo sobre a recepção de Isabel Moreira no parlamento. Que de facto foi boa! Realmente não faltaram beijinhos, abraços e palmadinhas nas costas.

Queremos um Ministério Público domesticado? 26-06-2019 Não é possível combater a corrupção com um Ministério Público controlado politicamente e é isso precisamente que está em jogo.

Subsídios para a biografia de Marcelo: Parte I 26-06-2019 Não deixa de ser curioso que Marcelo tenha escolhido o prefácio para se definir e situar, mostrando as suas raízes, os seus antecedentes, os círculos de amizades, os percursos da sua biografia. Tudo isso está presente nos prefácios que escreveu.

Black Mirror 25-06-2019 Black Mirror é o produto de ficção metatelevisiva mais definidor do século XXI, porque responde com inteligência e acidez devastadoras às perguntas: "Se a tecnologia é uma droga, quais são os efeitos secundários? E como podemos evitar morrer de overdose?".

O maior acompanhado 24-06-2019 A nova lei traduz efectivamente o respeito pela dignidade da pessoa deficiente e promove o pleno e igual gozo dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais.

Bombas e estilhaços! 23-06-2019 Quantas mais oportunidades tem o meu agressor para disparar a arma? Com tantos disparos, irá existir um que nos mata!

O local do crime 23-06-2019 A dar fé a muitas informações cruzadas dos últimos anos, meses, dias e horas, o poder local em Portugal parece ser um meio especialmente afetado pela corrupção. Mas será mesmo assim? E o problema é maior entre nós do que no resto da União Europeia? E quais são as suas causas e consequências? E há soluções?

As cerimónias do 10 de Junho e o tandem Marcelo//Tavares 23-06-2019 As cerimónias do 10 de Junho representaram uma muito significativa racionalização da impotência anti-Costa, ou anti-PS, ou anti-"geringonça", como lhe queiram chamar.

U-kra-ni-a 22-06-2019 Na final inédita do Mundial sub-20, a Ucrânia dá a volta a um penálti do VAR a favor da Coreia para fazer a festa, em Lodz.

The Shining, 30 anos depois 22-06-2019 Trinta anos depois da minha primeira experiência com The Shining e nos 20 anos da morte de Kubrick, descubro que só há uma coisa mais assustadora do que o filme. São os intérpretes da obra.

Há mau ambiente quando se fala de ambiente 21-06-2019 O planeta Terra é, neste momento, um Super Maxi no mais calorento dia de Agosto. Escorre pelos contornos da mão de uma criança em contra-relógio.

A história do futebol 21-06-2019 Achei certo, dado que se tratava de uma final, homenagear o país do futebol e o seu mais exportado combustível.