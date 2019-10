Mais crónicas

O hat-trick perfeito 05-10-2019 A propósito do regresso de Sérgio Conceição a Roterdão por ocasião do Feyenoord-FC Porto para a Liga Europa.

Notícias do reino 05-10-2019 António Costa, convém lembrar, não é apenas primeiro-ministro. É secretário-geral de um partido que não hesita em arrastar pela lama o Ministério Público. Será que ele pensa que isto é o melhor cartão-de- -visita para uma maioria absoluta?

Poder Local - Que Propõem os Partidos nos seus Programas Eleitorais 2019? 04-10-2019 A participação cívica e a descentralização do poder político são dois temas absolutamente centrais no nosso livro “Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal: Análises e Instrumentos para um Diálogo Urgente”, lançado em Junho último.

Ambientalistas sem-vergonha 04-10-2019 A ideia era bonita – recordo as campanhas sobre ecopontos, com o lixo separado por cores, com ternura

Santa Bárbara e o Estado de Direito 03-10-2019 Há uma parte do PS que adora o Estado de direito, exceto quando este lhe bate à porta. E a tática de resposta é sempre a mesma: a conspiração, uma escola que remonta aos tempos do processo Casa Pia, com cabalas, urdiduras e núcleos sinistros

Duas ou três coisas sobre Tancos 03-10-2019 O grupo de militares da PJM e da GNR pensou uma coisa espantosa em qualquer Estado de direito. Sonharam que seria possível organizar a recuperação de armas furtadas sem prender os criminosos que as tinham roubado

Ken Follett e Portugal 03-10-2019 Sabe porque é que Ken Follett, autor do bestseller Os Pilares da Terra, nunca se debruçou sobre a História de Portugal? Ele explica à SÁBADO. Destaque ainda para António Zambujo e para as histórias dos cônjuges dos candidatos às legislativas

As eleições e os Tribunais 02-10-2019 "Para o cidadão comum o exercício do direito de voto é um acto breve que, independentemente da maior ou menor solenidade que lhe seja atribuída, se esgota no momento em que o boletim de voto em que apôs uma cruz é depositado na urna. Porém, esse acto breve não só há muito que está a ser preparado como também não se esgota nesse momento."

A política e os processos judiciais 02-10-2019 "A realização de buscas, detenções, dedução de acusações ou despachos de arquivamento devem ter em conta unicamente o princípio da legalidade e objectividade do Ministério Público."

Da carnavalização do quotidiano à crise da esquerda 02-10-2019 Acumular dinheiro e reconhecimento tornaram-se prioridades absolutas. Deixou de se acreditar em movimentações de massas, no sacrifício de uma vida consagrada a um ideal, e impôs-se a ditadura do êxito económico e do pensamento positivo, a busca insaciável do prazer

Joacine Katar Moreira 01-10-2019 Há dias assim: uma notícia mal enquadrada e a turba de pseudo tolerantes são uma combinação perfeita para uma polémica evitável

Anfiteatro 1 01-10-2019 Ali sonhei com mundos e fundos, materiais e imateriais, na cabeça e no coração, na carteira e na carreira. Ali quase tenho vergonha de voltar por causa do que quis fazer e não fiz, do que quis ser e já não quero, como se aquela bancada onde se perfilavam gravadores me pedisse contas.

Frank & Debbie 01-10-2019 A música pop está para a paixão como a arquitectura está para o amor. Por regra, são histórias de amor ou paixão que começam estas coisas. E as acabam. Debbie e Chris Stein. Frank e Mamah Cheney. A primeira terminou em psicodrama. A segunda, em tragédia. Mas, pelo meio, ambas inventaram o futuro

Não, José Sócrates não tem razão 30-09-2019 Para ir direto ao assunto, acho que é isto: não houve qualquer motivação política no momento escolhido para sair a acusação do caso Tancos.

Casa-trabalho, trabalho-casa: como se atrevem a dizer-nos que isto é vida? 30-09-2019 Estamos sempre ocupados e criámos uma cultura na qual “não ter tempo” é sinal de sucesso. Na verdade, ocupamos parte desse tempo com o que não interessa a ninguém, deslocações e outras perversões que nos afastam daquilo que é verdadeiramente importante.