Na oficina centenária de Gondomar, David Garrido, de 84 anos, sopra a chama com minúcia para o ponto de soldagem. “Tudo é feito como antigamente”

Como o baterista se atrasou, o repórter André Rito tomou-lhe o lugar no ensaio da banda na Gafanha da Encarnação. José Cid elogiou-lhe a batida forte

Durante várias viagens à Ericeira, o jornalista Alexandre R. Malhado colocou-se na pele de José Sócrates. Na vila (a 40 km de Lisboa) que tem servido de refúgio ao ex-primeiro-ministro, formalmente acusado de 31 crimes no âmbito da Operação Marquês, o repórter da SÁBADO treinou no mesmo ginásio, foi aos mesmos restaurantes e à mesma barbearia.Viveu em duas semanas a mesma rotina de Sócrates desde que este se mudou para a casa do primo. É verdade que o ex-governante foi insultado por surfistas e teve reações agressivas contra funcionários, mas encontrar histórias sobre ele não foi fácil. E até houve quem mentisse para o proteger: num restaurante perto de sua casa, garantiram que nunca lá foi, mas descobrimos que, afinal, é um dos seus sítios preferidos.Ao fim de seis dias, a editora executiva Maria Henrique Espada já estava em overdose de debates, entrevistas, arruadas, direitos de antena e comícios. A ideia era simples: ver tudo o que passava na TV sobre legislativas; afinal, a campanha eleitoral é feita para as televisões e é no sofá que o eleitor a consome. Mas há excesso, repetição e previsibilidade. E só por dedicação ao trabalho se aguenta tanto. Houve embates familiares e incompreensões logo no primeiro dia: "Mãe, posso agora ver a Missão Impossível?" "Não, que eu também estou numa missão impossível."André Rito esteve com José Cid na sua casa de Mogofores, Anadia, e a certa altura, no estúdio, o cantor percebeu que o jornalista da SÁBADO tinha formação musical e até tinha tocado bateria em bandas amadoras com amigos. Por isso, quando foi preciso fazer o check sound da banda para o concerto nas festas da Gafanha da Encarnação, perto de Aveiro, e o baterista estava atrasado, José Cid não hesitou e mandou o repórter sentar-se à frente dos pratos e timbalões. E que tal correu o ensaio, que ainda se estendeu por três canções? "Foi muito fixe", admite André Rito, que foi elogiado por José Cid: "Bates bem, tens um bom ataque!"O reaproveitamento do "ouro invisível" foi o que mais impressionou a jornalista Filipa Teixeira quando fez o artigo sobre a nova joalharia portuguesa. Até pode parecer pó no chão, mas esse aglomerado de limalhas muito fininhas é recolhido através de escovilhas (processo de limpeza que junta todas as limalhas do chão). Na Farilu, por exemplo, até tinham aspiradores no tecto, com saídas para cada banca de trabalho, que estavam sempre a funcionar enquanto os operários manuseavam as joias. Aspiradores que também são limpos. Numa dessas limpezas foram recolhidos 300 gramas de ouro, que valem "só" 12 mil euros. Basicamente, recorda a jornalista, "cheguei a casa com ouro agarrado à roupa e ao cabelo, mas sem o ver".