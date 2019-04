Nepotismos e outros vícios

70 anos de Aliança Atlântica

Há exatamente sete décadas, quatro anos depois do fim de Hitler e do triunfo do seu ex-aliado Estaline, a NATO (OTAN) foi criada pela superpotência americana, pelo ainda imperial Reino Unido, por sete democracias de tipo Westminster, pelo gaullismo e pelo Estado Novo português. Era mais produto dos receios planetários da Guerra Fria, do que da verificação de uma Europa economicamente devastada. Funcionava na área da Defesa como a CEE viria a atuar na indústria e no comércio.



Em 70 anos, a NATO alargou-se sete vezes, da Grécia, Turquia e Espanha para a Alemanha unida, para o ex-Pacto de Varsóvia e ex-Jugoslávia, e para a segurança fora de área. Poderá vir ainda a integrar todo o Atlântico?



Primaveras ucranianas

A Ucrânia tem muitos defeitos, e não vai à Eurovisão, mas as presidenciais foram um sucesso. Primeiro, o Presidente Poroshenko não ganhou, e dificilmente passou à segunda volta. Segundo, ninguém teve 99,9% dos votos. Terceiro, havia quase 40 candidatos. Quarto, a abstenção foi menos de 37%. Quinto, um candidato próximo da Rússia (Yuri Boyko) conseguiu 1,5 milhões de votos. Sexto, nenhuma força "nazi" sabotou o ato. Sétimo, o vencedor, um ator populista e rebarbativo, trabalha na TV de um milionário judeu. Oitavo, nove concorrentes tiveram mais de 1% do voto, o que parece mostrar apreciável pluralismo. Décimo: as forças mais belicistas do país vizinho não querem reconhecer o resultado.



O que soa bem

Um branco de 86 anos pode fazer um grande álbum de blues rock? Claro. Desde que se chame John Mayall (na foto): ouçam Nobody Told Me. La Belle Vie vem também de um trio avuncular (Bex, Catherine, Romano), no órgão, guitarras e bateria. E é fabuloso, entre o jazz espacial e a balada. Já o baixista grego Petros Klampanis impressiona com o ultramelódico e sinfónico jazz de Chroma, e o guitarrista Andreas Haddeland reinventa a guitarra nórdica, no calmo experimental Nyskudd. O pianista Elliot Galvin, em The Influencing Machine, visita vários géneros, e o absurdo, com estilo. Quanto ao duo cubano Alfredo Rodriguez/Pedrito Martinez, cria em Duologue um universo vibrante, à base de teclas e percussões.



Verificou-se, por contabilidade tardia, que a galáxia de poder PS tem 50 membros das mesmas 20 famílias no Governo e no parlamento.Escândalo, com o PCP tímido ("não é o principal problema"), o BE mais ou menos indignado ("temos de refletir"), o PSD e o PP reclamantes.A vozearia engrossou, depois de Cavaco Silva lembrar que, nos seus governos, nunca houve relações de sangue.António Costa retorquiu e afirmou quatro coisas.Primeiro, que as pessoas nomeadas eram "competentes". E que um marido e a sua mulher podem ter opiniões diferentes, "e continuar felizes" (não invento).A seguir, que um "gabinete não é um órgão de administração pública", aparentemente implicando que, se fosse, a família seria incomportável.Depois, que Cavaco pode não ter albergado dinastias nos seus executivos, mas consentiu vários outros abusos e opacidades.Por fim, que foi o mesmo Cavaco que deu posse ao atual Governo, onde já se sentavam quatro familiares, não objetando então sobre o seu perfil.António Costa jurou ainda, não sobre a Bíblia mas sobre as ondas hertzianas, que consigo os governantes não sairão do trono para governar bancos que vão à falência, à custa dos contribuintes, ou gerir empresas com as quais contrataram, enquanto ministros, ou adquirir ativos em firmas que antes privatizaram.Que, em suma, ninguém da sua equipa entrará na "promiscuidade" entre política e negócios.É preciso começar pelo fim.Ficámos a saber que o PM possui um dom especial, para além do poder formal: conseguirá determinar a conduta dos seus presentes colaboradores políticos, mesmo quando estes deixarem de o ser.Depois, convém ir ao princípio.Não brinquemos com o nepotismo. A sua origem histórica radica nos piores momentos da Igreja, quando os "sobrinhos" dos eclesiásticos eram elevados, mas é hoje universalmente censurável como o vício político que favorece familiares, a começar pela simples nomeação.Numa sociedade decente, o erário público não pode pagar a pessoas da mesma família, que não tenham ingressado em funções por concurso. A "competência", a "irrequietude", a "beleza" e todas as outras qualidades subjetivas podem dar boas discussões, e cartas de justificação, entre o patético e o surreal, mas são inúteis: a questão primeira é a do impossível laço de sangue.Mas claro que o nepotismo é apenas uma das patologias a combater.A incompatibilidade de cargos públicos com interesses empresariais, anteriores ou posteriores, deve preocupar qualquer um, pois favorece a corrupção. Daí a Lei 4/93, e sobretudo os seus artigos 5, 8, 9 e 9A, que proíbem a "promiscuidade" referida por Costa, e que a "sindicam e publicitam", ao contrário do que o mesmo afirma.Aplique-se plenamente a norma, em vez de se querer menos.Quanto à "monarquização" dos governos e serviços de apoio, e à sua transformação em corte, com muitos familiares dependentes e ainda mais independentes, seria também precisa uma lei estrita que o proibisse.Ao filho de César não basta ser sério. É preciso parecê-lo.Ao marido de Cornélia, Pompeia e Calpúrnia (Caio Júlio himself) não basta parecer sério. É preciso sê-lo.PS1 – A Turquia é aquela ditadura mesmo mesmo totalitária, muito extremista e extremamente jihadista, governada por mullahs façanhudos, em que o partido sanguinário e medievalesco do atual Presidente Erdogan perdeu – natural e pacificamente – a eleição na capital e, provavelmente, em Istambul? Sim, claro.PS2 – Trotinetas elétricas em Lisboa a Plácida, a Aprazível, a Soalheira? Excelente ideia. Mas, claro, com regras: nada de mistura com o perigoso trânsito automóvel, só em vias próprias e passeios seguros, nunca à noite (a não ser que iluminadas), e com condutores sempre de capacete. Regras, claro, que são sempre cumpridas. Não são? Pois não. É o caos. E ainda maior caos quando a Polícia Municipal afirma ir agir "com mão de ferro". Felizmente que Deus olha pela urbe, e por milagre evita uma tragédia.