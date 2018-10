Nem tudo o que brilha aqui brilha ali

Há uma espécie de regra empírica nos documentos oficiais sobre finanças públicas: quanto mais conversa, menos disciplina nas contas.Enquanto me entretinha a passar os olhos pelos planos orçamentais dos países do euro – cada um tem a sua ideia sobre o que significa a palavra "divertido", ok? –, pude constatar que a regra está de boa saúde. Os Governos que enviaram para os técnicos da Comissão Europeia relatórios com mais de 50 páginas são quase invariavelmente os que apresentam défices maiores – França (99 páginas), Bélgica (62), Espanha (62) e, claro, Itália (54)."O silêncio é de ouro e a palavra é de prata" não se aplica quando se tem de conciliar pressões políticas internas e restrições de Bruxelas. A Grécia, onde o Governo que ia partir tudo prevê hoje um excedente orçamental de 0,6% do PIB e uma taxa de desemprego de 17%, enviou um dos relatórios mais curtinhos: 18 singelas páginas. Em Atenas já não é preciso inventar.Curiosidades à parte, ler estes relatórios é um exercício interessante porque ajuda a pôr em perspectiva os resultados e o discurso político em Portugal. Na Áustria, por exemplo, o Governo conservador liderado por um primeiro-ministro eleito com 31 anos anuncia que "não está a planear a introdução de novos impostos, entre outras razões porque o enquadramento económico é positivo".Na Holanda, o Governo reconhece que embora a economia esteja doing well – os holandeses são os mais informais a escrever – os desenvolvimentos nesta frente são "sempre incertos". Além da honestidade, o Governo holandês mostra outra coisa interessante: calcula a posição das finanças públicas no longo prazo para perceber se "as gerações futuras podem desfrutar do mesmo nível de serviços que as actuais". Esse exercício, na Holanda, diz que o envelhecimento abre um buraco de 3 mil milhões de euros ou 0,4% do PIB.Em Portugal não ouvimos argumentos nem lemos exercícios deste calibre. Os resultados orçamentais históricos (veja quão históricos na página 58 desta edição) são vendidos como resultado exclusivo da política do Governo, a tal que "virou a página da austeridade" e "provou que afinal havia alternativa". Percebe-se que o ministro das Finanças, o primeiro -ministro e toda a gente no PS estejam impantes. Afinal, meio mundo, incluindo este colunista penitente, avisou para os riscos da solução governativa no fim de 2015. Mas, ainda assim, um pouco mais de modéstia e de honestidade intelectual não calhariam mal.Como se percebe pelo gráfico nesta página, o vento a favor da economia é determinante para a consolidação das contas públicas. Dos 19 países do euro, 12 crescem acima de 2% e praticamente todos têm as contas equilibradas – o resultado histórico português brilha face às expectativas baixas com que este Governo partiu, mas não brilha assim tanto no contexto europeu. Corresponde a um novo normal, facilitado pela conjuntura e exigido pela necessidade de reduzir o endividamento herdado da crise.Isto não significa desvalorizar a responsabilidade orçamental do Governo socialista e a forma como foi ganhando o equilíbrio de forças da geringonça e colando PCP e BE a essa responsabilidade. Significa notar que não é honesto, nem elegante, usar a conjuntura para justificar mentiras políticas: que havia uma alternativa melhor, viável, nos anos duros da troika; e que o que acontece é só fruto daquilo que o Governo decide. Numa pequena economia aberta como a nossa nunca foi e continua a não ser assim, como veremos em breve quando a maré mudar – nessa altura, sem surpresas, lá vai a conjuntura voltar ao centro do discurso.