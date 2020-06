Há marcas que não sabem que estão a anunciar em sites de notícias falsas – e, dessa forma, a financiá-los

Henrique Afonso, em Timor, a jantar com José Ramos-Horta, o irmão deste, com um madeirense e uma portuguesa

Já se sabe que é durante as crises que se fazem bons negócios – haja dinheiro para investir. Com a pandemia da Covid-19 não é diferente. O setor imobiliário que vinha num crescendo constante há vários anos quase parou. E isso fez com que muitos vendedores fossem obrigados a baixar o preço para conseguirem negociar os seus imóveis. Se já houve quem tivesse aproveitado essa redução para fazer o negócio da vida – embora poucos o admitam –, há ainda muitos outros imóveis disponíveis no mercado a preços de saldo, alguns com descontos que chegam aos 46%. A jornalista Raquel Lito foi descobri-los e conta-lhe nesta edição onde os encontrar.Os momentos de crise são também propícios à propagação de teorias da conspiração e de notícias falsas. Mas na sua base, além de eventuais intenções políticas, está o lucro. Esses sites vivem, tal como a comunicação social, de receitas publicitárias. E os seus proprietários podem ter um retorno que varia entre os 1.000 e os 10 mil euros mensais. Mas será que as marcas sabem que estão a publicitar em sites de fake news e, logo, a financiá-los? Para as identificar – e questiona-las –, o jornalista Alexandre R. Malhado passou vários dias a navegar em páginas mais que duvidosas. Para além de encontrar anúncios de lojas, casinos e plataformas de compras, sofreu um efeito colateral: o seu computador foi injetado por um malware. Não vale mesmo a pena frequentar esses sites – ou anunciar neles.A crise sanitária teve um efeito colateral para o madeirense Henrique Afonso, que em janeiro de 2019 partiu para uma volta ao mundo. Após uma paragem forçada em Timor Leste para reparar uma avaria, a pandemia impediu-o de prosseguir viagem. Está no território desde novembro do ano passado. E não ficou parado. Quando a subeditora Vanda Marques lhe ligou para combinar uma entrevista teve uma surpresa: Henrique Afonso não estava no mar, mas na serra timorense a jantar com o prémio Nobel da Paz, José Ramos-Horta.Esta semana foram publicados os mais recentes números da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens e Circulação. Contrariando a tendência de queda instalada na imprensa portuguesa, a SÁBADO acabou por subir 4% nas vendas em banca no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2019. Isso não seria possível sem si, caro leitor. Por esse motivo, deixo-lhe aqui o nosso agradecimento e a promessa de continuarmos a trabalhar diariamente apenas com um interesse em vista: o seu.Boa semana.