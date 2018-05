Nasceu há 20 anos o jornal da mudança

“Os erros são os portais da descoberta” – James Joyce (1882-1941), escritor irlandês

A 5 de maio de 1998, foi lançado, perante grande expetativa, o diário 24horas, que duas décadas depois podemos considerar que mudou o paradigma da imprensa portuguesa. Desde logo por custar 100 escudos, o que obrigou os outros generalistas – primeiro o Diário de Notícias e por último o Correio da Manhã – a baixarem os preços de capa. E a seguir porque se assumiu como tablóide – um termo horroroso para os faróis da deontologia – e explorou o noticiário cor de rosa, forçando também, nesse particular, a criação de secções de people na concorrência.



Não foi um trabalho fácil. A composição da redação, por exemplo, tornou-se dramática porque na definição da linha editorial não se conseguia ir além do popular com qualidade, uma espécie de ovo de Colombo. Fui chefe de redação antes ainda de chegar o mobiliário e vivi com o fundador e diretor, José Rocha Vieira, os dias difíceis dos primeiros números zero.



O 24horas nasceu com o capital suíço da Edipresse e morreu, 12 anos mais tarde, na Controlinveste, sem nunca ter encontrado o seu espaço de sobrevivência no mercado. Apesar de ter alcançado vendas médias de 50 mil exemplares, em 2004 – onde isso já vai, como nos foge a vida...



Desterrado na Extra!

O lançamento atrasou-se e arranjou-se um culpado



Em abril de 1998, a um mês do lançamento do 24horas, fui responsabilizado pelo atraso da saída do diário – que em nada dependia de mim – e substituído na chefia de redação pelo jornalista António Matos. Passei, então, a editor da revista de domingo, a Extra!. Crises sucessivas de liderança e vendas de 15 mil jornais/dia levaram-me de novo à chefia, no verão de 2000. Diretor do Tal&Qual no início de 2001, passei a dirigir também o 24horas em setembro desse ano, lá permanecendo até fevereiro de 2003, mês em que me transferi para o Record. Facto: a média de vendas da minha última semana no 24horas ultrapassou os 60 mil exemplares.



A fechar. Há uma semana, publiquei aqui uma frase de Abraham Lincoln, que disse ser não o 16.º mas o primeiro (!) Presidente dos Estados Unidos. A pataratice avança e terei que tirar daí as devidas ilações. Peço desculpa, leitor.