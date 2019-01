Não vale a pena colocar num patamar alto o que está mais abaixo

1. Sou, como imaginam, a última pessoa a ficar surpreendida com o que se está a passar no PSD. Disse, no dia seguinte ao Congresso, e repeti-o, pelo menos mais 100 vezes, que haveria sempre um clima de guerra civil no PSD, cujo objectivo seria derrubar Rio de modo a que ele não pudesse fazer as listas de deputados para as eleições de 2019. Sim, meus caros amigos, não dignifiquem o que se está a passar nem com ideias, nem com preocupações sobre o estado do partido, nem muito menos com política e ideologia. A coisa é muito simples: há muita gente com receio de perder os seus lugares. E vão dar tudo por tudo para os manter.

