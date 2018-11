Não é só dinheiro que falta no SNS

Uma das principais medidas de gestão orçamental e de Saúde no Orçamento do Estado para 2019 passou sob o radar mediático. Melhorar a gestão dos hospitais públicos não dá manchetes como “Governo vai gastar mais 500 milhões em Saúde” – mas é tão ou mais importante

Numa coluna para o Jornal de Negócios fiz há meses uma colagem de títulos sobre demissões e protestos de direcções hospitalares e de enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. A lista, extensa, continuou a ser aumentada nos meses seguintes com mais demissões e mais protestos. O ministro da pasta, Adalberto Campos Fernandes, acabou por sair. E continuam, ainda, os protestos e as más notícias – a última, da edição online da SÁBADO, dá conta do racionamento nas colheitas de sangue em hospitais lisboetas.



Estas notícias (relevantes) são como aquelas que se escrevem sobre fake news – é praticamente possível escrever uma por dia. Apesar de os contribuintes financiarem em cerca de 9 mil milhões de euros o SNS, a realidade é que não chega para tudo. A demonstração qualitativa dessa insuficiência está nas queixas recorrentes dos profissionais do sector, sempre mais ampliadas do que as dos utentes (que têm menos acesso aos media e menos conhecimento). A demonstração quantitativa está na tendência de crescimento mensal de 45 milhões de euros da dívida dos hospitais aos fornecedores – quando o dinheiro não chega é aos fornecedores que se fica a dever.



No Governo, contudo, nem todos partilham da opinião de que o maior problema do SNS é o subfinanciamento. O ministro das Finanças não tem escondido a insatisfação com o tumulto mediático à volta do sector. Como é possível tanta crítica se há mais recursos no SNS do que na troika? Como é possível que haja mais contestação se a população até decresceu após a crise? Estas perguntas são feitas no Terreiro do Paço e vêm acompanhadas de uma sentença – o subfinanciamento não se resolve só a despejar dinheiro para cima do SNS, mas a responsabilizar e melhorar a gestão dos hospitais.



Uma parte desta visão revela falta de compreensão nas Finanças sobre a frustração acumulada no sector: os salários maus dos médicos e os ainda piores dos enfermeiros, o efeito das 35 horas que o Governo ofereceu aos parceiros à esquerda, a avalanche de trabalho constante para uma população que pode não ter crescido mas que vai ficando todos os anos mais envelhecida e, por fim, para citar o economista Pedro Pita Barros, "a falta de realismo" de alguns orçamentos hospitalares.



Mas é verdade que despejar dinheiro em cima dos problemas sem alterar a gestão significa continuar a penalizar quem usa o SNS e quem o financia. Mudar a gestão é medir eficiência, responsabilizar (e em alguns casos profissionalizar) as administrações hospitalares e combater a fraude e o desperdício nos hospitais (algo feito com ferocidade no ambulatório).



Estas coisas não fazem manchetes como "Governo vai gastar mais 500 milhões em Saúde", facto que este Governo tem vendido em voz alta perante as críticas, mas são tão ou mais importantes. Os novos contratos-piloto nos hospitais, que em tese aumentam a responsabilização da gestão ao mesmo tempo que reforçam as verbas, são por isso uma das principais medidas do Orçamento do Estado para 2019. Será que vão ter resultados? Não sabemos. Mas quanto mais valorizarmos estas medidas pouco "vendáveis" mais pressão colocamos sobre a sua boa execução.