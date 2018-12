Não brinquem com a segurança

Este regime político costuma dar-se mal com a segurança e a defesa, as magistraturas e os agentes da tranquilidade pública. Ora a minimização destes, ou a ignorância de situações caóticas no sector, pagam-se caro. E afectam irremediavelmente todas as condições de progresso social e económico. Quando se dá por isso, é demasiado tarde