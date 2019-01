Mudanças nas rendas

Se anda à procura de casa ou tem uma para arrendar, o guia que publicamos é essencial para si. Damos ainda destaque a matérias tão variadas como uma burla milionária nos hospitais ou as empresas mais antigas do País -a Casa Batalha já tem 383 anos.

No último trimestre de 2018 havia já mais de 1,4 milhões de contratos de arrendamento, mas a ideia é que esse número aumente. A nova Lei das Rendas entrou em vigor a 2 de janeiro, e a jornalista Filomena Lança foi perceber quais são as principais mudanças, tanto no lado dos inquilinos como dos senhorios. Entre as mais significativas estão os três anos de mínimo de duração do contrato, a não discriminação no acesso ao arrendamento, o aumento dos benefícios fiscais ou a criação do regime acessível. Além das novidades, apresentamos-lhe casos concretos de moradores nos centros de Lisboa e do Porto que estão em risco de serem despejados. Um guia essencial para ler nas páginas 34 a 45.



Burla nos refeitórios dos hospitais

A investigação do Ministério Público à operação Pratos Limpos revela algo muito em voga: a mistura dos interesses privados com os bens públicos. Neste caso, os concursos públicos para explorar bares e refeitórios de hospitais e que foram ganhos por várias empresas controladas por um alto quadro com importantes ligações políticas ao PSD. A investigação, conforme conta o Grande Repórter António José Vilela, revela como um método arcaico de burla deu resultados impressionantes durante 20 anos - e acabou com 1,7 milhões de euros de dívidas ao Estado e ainda mais alguns milhões por fuga ao Fisco. O processo mostra também como as escutas telefónicas continuam a ser fundamentais nas investigações. Nas páginas 46 a 51.



As empresas mais antigas





Para fazer o artigo sobre as marcas mais antigas de Portugal, a seguir às entrevistas com os responsáveis, a jornalista Juliana Nogueira Santos pedia-lhes fotos e dados históricos. No caso da Claus Porto, a mais recente (131 anos) das quatro retratadas, foi relativamente fácil porque a equipa conseguiu guardar todas as imagens, recortes de jornais, embalagens de produtos, entre outras recordações. Já com a Casa Batalha isso foi complicado, pois o espólio ficou todo destruído com o incêndio do Chiado. Na posse da família fundadora resta só a fotografia que publicamos. Para ver e ler nas páginas 70 a 73.



Quatro horas ao telefone





Por dificuldades de agenda, a editora Sónia Bento não conseguiu ir ao Porto falar com Luís Cerqueira Gomes. A entrevista com Batata, como é conhecido o empresário, figura emblemática da cidade, que durante os anos 80 e 90 teve vários bares, restaurantes e discotecas (como o célebre Twins), foi feita pelo telefone. Além das 4 horas de conversa (em seis ocasiões diferentes), trocaram mais de 60 mensagens no WhatsApp e 10 emails, que incluíram o envio de fotos pessoais do empresário. Algumas não foram publicadas, como a da festa dos 40 anos no Casino da Póvoa, do debute da filha Carlota ou do seu cartão de sócio do FC Porto (nº 4758), mas há muitas outras na entrevista de vida que pode ler nas páginas 82 a 86.