Modestamente nós

Entrevistei longamente Franco Nogueira, ainda no exílio londrino, em 1981. Depois fomos amigos, confidentes, colaboradores em diversos projectos, de certa forma cúmplices, embora ideologicamente diversos. Agora que se celebra o seu centenário, no MNE e na SHIP, importa perceber porque é que o antigo responsável pela diplomacia portuguesa é ainda um exemplo crucial e relevante. No fundo, trata-se de saber quem somos, de onde vimos e para onde vamos

Alberto Franco Nogueira nasceu há precisamente 100 anos. Partiu do mundo visível em 1993. Conheci-o bem e faz-nos falta. Homem de letras tornado diplomata de carreira, nunca perdeu o interesse pela crítica literária, teatral, até cinematográfica. Apaixonado pela história, oriundo das "esquerdas" próximas do PCP, evoluiu doutrinalmente para um nacionalismo anti-imperialista e anti -racista, justicialista, não elitista e multicultural.



Depois de colocado nas missões portuguesas no Japão, Austrália, Reino Unido, ONU, Genebra, e de um papel activíssimo, em 1956, na feitura da Convenção Internacional para a Supressão da Escravatura, sucede a Marcello Mathias na chefia do MNE. Estávamos no catastrófico ano de 1961: Portugal fora invadido pela União Indiana, perdera Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar-Aveli, e defrontava-se com uma cruel guerra de guerrilha em três províncias africanas.



Era o ocaso de Salazar, mas a escolha de Franco Nogueira não foi um acaso. O regime precisava, face ao isolamento internacional e à má imagem e comunicação nos diversos blocos da Guerra Fria, de um profissional experiente, competente, capaz de dialogar com grandes e pequenos, e de explicar uma posição "colonial" (ou "ultramarina") que parecia anacrónica a muitos.



Franco Nogueira passou oito anos a tentar romper o cerco, a ensaiar a tranquilização de velhos aliados, o convencimento de cépticos, a adesão de novos amigos, ou a promessa de neutralidade de potenciais adversários. Reuniu-se com Kennedy, falou com os líderes do Terceiro Mundo, tentou discretamente perceber as orientações de Cuba e da Jugoslávia, dialogou com as nações árabes, embrenhou-se na complexa teia das relações interafricanas.



Criou, como reconhecem apoiantes e críticos, uma doutrina autónoma. Vê-lo – à "esquerda" ou à "direita" – como uma excrescência, epifenómeno, curiosidade ou consequência do Estado Novo é falsificar a história.

Franco Nogueira acreditava no que se calhar era impossível: sonhou com uma "integração plena" das várias parcelas de Portugal, que tinha de envolver o fim do separatismo, mas também a criação de igualdade integral entre "metrópole" e "ultramar", podendo isso resultar, por exemplo, numa capital rotativa entre Lisboa, Luanda, Lourenço Marques, etc.



E acreditava noutra coisa, como tentou provar em As Crises e os Homens: que a identidade nacional portuguesa sempre se fez contra "elites" corrompidas e traidoras, barões e oligarcas apátridas, defensores de reinos e empórios estrangeiros.

O risco da dissolução em Espanha era apenas um dos seus avisos. Outro alertava para a necessidade de refazer as relações atlânticas e de salientar não o nosso isolamento, mas a nossa diferença.

Não orgulhosamente sós, mas modestamente nós.

De forma modesta, mas firme, lúcida, intransigente e decidida.



