México 86, siempre

Dois anos depois, está a fazer-se uma revista do Euro. E eu colaboro. A minha função é simples: recolher os símbolos das federações dos oito países que ele me entrega em mão e distribuí-los pelas páginas das respetivas seleções. De repente, reparo que os símbolos estão recortados de uma caderneta. Chego a casa à procura da minha Panini completa do Euro-88 e tenho menos oito autocolantes. Que cromo, o meu pai.

Quando se fala de México, lembro-me inevitavelmente de 1986. Até nem é do Mundial em si, é mais da caderneta de cromos. Em anos de Europeus e Mundiais, uma coleção Panini é o assunto do dia todos os dias lá em casa, entre o meu pai e eu.Cada um de nós compra a coleção no mesmo dia (ou melhor, a minha mãe compra-nos) e daí arrancamos para uma competição sem igual de abrir carteirinhas e colar os cromos. O primeiro a acabar ganha o direito de... de... de... de gozar com o outro.Quando o meu pai vai para o México pela RTP, já ele pedira à Panini os cromos em falta. Quando os ditos cujos chegam a casa, eu não faço mais nada: abro a carta sem a autorização do destinatário e começo uma segunda caderneta. Beeeeeem, a cara do meu pai. Um poema, só vos digo. De escárnio e maldizer, claro. Ele até encaixa bem. Ou então é bluff. Tic tac tic tac.