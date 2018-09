Metas globais da ONU - Taiwan pode ajudar

Taiwan, embora não tenha permissão para participar nas reuniões, actividades e mecanismos da ONU, nunca se esquivou das suas responsabilidades como parte interessada. Em linha com a recomendação da Agenda, Taiwan lançou sua primeira Revisão Nacional Voluntária no ano passado, detalhando a nossa abordagem de todo o governo para implementar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os resultados concretos que alcançamos incluem o alívio da pobreza, fome nula, reduzindo a percentagem de famílias com baixo rendimento para menos de 2%, diminuição da taxa de mortalidade materna para apenas 11,6 por 100.000 pessoas e a taxa de mortalidade infantil de 5 para apenas 2,4 por 1.000 pessoas, e aumento da nossa taxa de alfabetização para 98,7%. Todos estes resultados estão bem acima dos padrões dos ODS da ONU.



Taiwan também fornece assistência ao desenvolvimento a outros países. Através do Fundo Internacional de Cooperação e Desenvolvimento (TaiwanICDF), a organização oficial de assistência ao desenvolvimento internacional de Taiwan, lançamos vários programas no Pacífico, na Ásia, na África, na América Latina e no Caribe. Esses programas visam ajudar os países nessas regiões a alcançar energia limpa, segurança e estabilidade alimentar, agricultura sustentável, melhor educação, saúde e bem-estar para todas as faixas etárias e redução e adaptação a desastres. O TaiwanICDF também trabalha com o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento para ajudar os países da Ásia Central e da Europa Central e Oriental a desenvolver economias de mercado e uma economia verde.



Embora a contribuição de Taiwan tenha sido amplamente aclamadas em todo o mundo, a ONU continua a ignorar o que Taiwan pode oferecer. Os turistas, especialistas e profissionais de Taiwan são impedidos de entrar nas instalações da ONU simplesmente porque a ONU não aceita o passaporte de Taiwan, que é reconhecido por quase todos os países do mundo. A ONU recusou-se a credenciar os jornalistas de Taiwan que fazem a cobertura das suas reuniões e actividades, no entanto o trabalho de tais pessoas é do interesse do povo de Taiwan e do mundo.



Estamos extremamente decepcionados porque a ONU continua a usar indevidamente a Resolução 2758 (XXVI) da Assembleia Geral de 1971 para justificar a exclusão e o isolamento de Taiwan. Tal como já foi anteriormente apontado, esta resolução não se refere à questão da representação de Taiwan e do seu povo no sistema das Nações Unidas, e também não define a relação entre Taiwan e a China. O chamado princípio de uma só China tem sido desafiado por muitos países membros da ONU. Não está certo que a ONU, uma organização criada para servir toda a humanidade, defina unilateralmente o estatuto de Taiwan.



O artigo 1 da Carta das Nações Unidas estabelece como propósito da organização "alcançar a cooperação internacional na resolução de problemas internacionais de carácter económico, social, cultural e humanitário e na promoção e incentivo ao respeito aos direitos humanos". Nesta conjuntura crítica, em que a humanidade enfrenta múltiplos desafios, a cooperação global que inclua todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas é cada vez mais importante. A ONU, ao excluir um parceiro disposto e capaz como Taiwan, desrespeita os direitos humanos fundamentais dos 23 milhões de habitantes de Taiwan, e também diminui o bem-estar humano. Para garantir que a ONU permaneça importante para todas as pessoas, a organização deve enfrentar as pressões externas e abrir as suas portas para Taiwan.

Por Jaushieh Joseph WuMinistro dos Negócios EstrangeirosRepública da China (Taiwan)A Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adoptada na 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, estabeleceu metas ousadas para levar o mundo num caminho sustentável e resiliente. Nesta ocasião também foi prometida a formação de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, incluindo todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas, de tal forma que ninguém possa ficar para trás.Apesar de tal compromisso, os 23 milhões de habitantes de Taiwan foram afastados desse esforço global. Isso não está alinhado com o princípio da universalidade sobre o qual a ONU foi fundada e priva Taiwan, como também a comunidade internacional de obterem oportunidades de trabalhar juntos pelo bem comum.