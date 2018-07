Menos Impostos

É óbvio para qualquer pessoa que sistemas simples têm vantagens. Isso é válido para modelos de negócio, esquemas de remuneração para deputados e sim, sistemas fiscais.

Há uns anos estive num seminário sobre o sistema fiscal. O palestrante, conhecido fiscalista, começou a falar. Disse uma frase no início que me fez repensar a utilidade de estar ali a gastar tempo com aquilo.

Vou parafrasear "Neste momento o que interessa não é a taxa do imposto ser alta". Curto silêncio para efeito dramático. Olhei para os lados. Teria eu ouvido bem? Estava esta pessoa, uma pessoa que considerava como "O" fiscalista, a afirmar que Portugal não tinha um peso excessivo de impostos? O palestrante continuou "o que temos de fazer é simplificar e estabilizar o nosso sistema fiscal" e pousou um pesado dossier amarelo com um baque seco. Concluiu a introdução da sua palestra com um "Isto são as alterações ao nosso sistema fiscal deste ano… e ainda faltam uns meses". Todos começámos a rir.

É óbvio para qualquer pessoa que sistemas simples têm vantagens. Isso é válido para modelos de negócio, esquemas de remuneração para deputados e sim, sistemas fiscais.

Uma vantagem de ter um sistema fiscal simples é que pode ser melhor controlado. Para a Autoridade Tributária isto devia ser um dos objetivos. Seria mais fácil a deteção de fuga e fraudes fiscal. Para o cidadão também existem vantagens. Um sistema simples é mais fácil de compreender. Seria mais fácil perceber abusos por parte dos governos, mas também tornaria a relação com o Estado mais honesta.

As únicas entidades que beneficiam de um sistema fiscal complexo e opaco são os governos. Mais especificamente os partidos que tendem a governar Portugal. A opacidade é uma excelente forma de ir adicionando receita, cobrando mais impostos, taxas e contribuições. Nacionalizar o nosso dinheiro… sem o cidadão reparar. É desonesto.

Dois exemplos concretos.

O Pagamento Por Conta é um valor, calculado pelo Estado, que é pago antecipadamente por conta de receita de IRC futuro. O Estado assume que o valor da coleta do ano anterior se vai manter e a empresa tem de desembolsar, em "leves" pagamentos quadrimestrais, esse valor. Se no fim o valor de IRC calculado para o ano em curso for menor, a empresa teve menos lucro do que o assumido e o Estado devolve.

O que o Estado está a fazer é financiar-se a juro zero, a cobrar antecipadamente um valor que decorre dos futuros atos de gestão da empresa. É um peso na tesouraria da empresa, sobre resultados que a empresa não sabe ainda se vai conseguir. É um adiantamento sobre o valor potencial de IRC, sem direito a juros ou a recurso.

O mesmo acontece com o nosso salário, em sede de IRS. Todos os meses uma fatia do nosso salário fica do lado da empresa, para dar ao Estado, por conta de um potencial valor a pagar de IRS. O português típico sente-se muito bem quanto faz as contas ao seu IRS e descobre que tem um valor a receber. É uma espécie de prémio que o Estado nos dá em maio ou junho. Mais uma vez o cidadão fica contente. O problema é que o Estado tirou todos os meses demasiado do nosso salário e está simplesmente a devolver aquilo de que se apropriou. E nem se digna a pagar um juro… por muito pequeno que fosse.

Num país livre, verdadeiramente livre, só se taxa o mínimo essencial para pagar as funções e obrigações do Estado e não para financiar populismos bacocos. Num país livre o ónus da prova nas dívidas fiscais é do Estado e não do contribuinte. Num país livre a poupança, seja num depósito à ordem, seja na forma da casa de família, não é taxada. Num país livre as microempresas de subsistência são isentas de IRC, porque se cobra 28% na taxa liberatória em sede de IRS.

Num país livre, o fisco não persegue as empresas, porque o sistema é simples e não opressivo. Num país livre a Autoridade Tributária é parceira dos empresários e tem um papel pedagógico e não apenas fiscalizador.

O dinheiro é nosso. Não é do Estado, não é dos partidos.

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal