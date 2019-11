Mais crónicas

Meditações sobre o lixo 16-11-2019 As crianças continuam a ser abandonadas: em 2018, foram mais 254, das quais 10 à nascença ou com menos de 6 meses. É uma cifra que nos devia envergonhar, mas que pelos vistos não desperta a mesma atenção que os dramas do narcisismo identitário e das sanitas transgénero

Troca-pés 15-11-2019 "É também por isso que, quando vejo os raros adultos que não se enterraram na seriedade do bem e do mal puro, mas se deixam levar pelo prazer da ironia, pela brincadeira simples, sinto-os mais humanos do que nunca, porque cresceram sem matar a criança."

A pressa de chegar 15-11-2019 O calendário de parede com os dias que faltavam para o meu aniversário não se ia fazer sozinho

O PAN está a transformar-se num clube de futebol rasca... 14-11-2019 ... se tivermos em conta aquilo que diz a (ainda) digníssima assessora do partido, claro. Passo a explicar.

Gajos de Alfama 14-11-2019 Araújo Pereira apresentou-nos o Gajo de Alfama a debitar leis como se estivesse entre tremoços. André Silva é uma espécie de Gajo de Alfama, versão 2.0, porque não come tremoços: os tremoços são seres vivos. Mas a descontração que ele tem para falar de tudo sem saber de rigorosamente nada é a mesma

Albert Speer e a Web Summit 14-11-2019 Enquanto glorificamos eventos como a Web Summit esquecemo-nos de alertar para o que está por trás da maravilhosa e nova tecnologia apresentada ao mundo. Há 72 anos, o arquiteto de Adolf Hitler explicou o que costuma acontecer nestas alturas

O trágico espelho espanhol 14-11-2019 Se os partidos não regressarem ao básico da política, o serviço à comunidade, bem podem mirar-se no trágico espelho da estagnação eleitoral espanhola. Porque é isso que os espera. Com a agravante de não termos a economia deles para evitar males maiores

Coincidência ambiental 13-11-2019 Entrevistámos a líder parlamentar que só se veste com roupa ambientalmente correta, mostramos como o fisco conhece todo o seu património – e lançamos um grande livro de fotojornalismo para celebrar os 15 anos da SÁBADO

O Ministério Público e a defesa dos idosos 13-11-2019 Se Portugal continuar a envelhecer nunca será um País competitivo e os sistemas de saúde e segurança social irão tornar-se insustentáveis.

Ainda a propósito do bebé deixado no lixo e da mãe que o deu à luz na rua 13-11-2019 Não se diga que nenhuma mãe deixaria o seu filho recém-nascido no lixo se não estivesse perturbada. Existem mães, imputáveis e sem padecerem de qualquer tipo de patologia, que não gostam dos filhos, não os querem e que os matam.

Tantos e tão grandes 13-11-2019 As pessoas possuem um desejo inconsciente por coisas grandes, procuram o grande, o maior, o mais importante. Gostam do grande porque o grande sugere importância decisiva. Por isso, um título que inclui a palavra “grande” é mais difícil de ignorar

Vencer ou morrer 12-11-2019 No meio da guerra sem tréguas pelo nosso polegar oponível, os maiores conglomerados do audiovisual europeu tentam reorganizar-se. E Portugal? Zero. Permanecemos orgulhosos de uma monocultura – a telenovela – própria das Honduras ou do Paquistão

A nova luta 10-11-2019 Em quem se pode confiar? De quem não desconfiar? Está Portugal seguro? E de quê? Depois de outra morte na chefia do “pequeno jihadismo global”, muitos perguntam se a luta contra o terror não será hoje mais sinuosa, imprevisível, obscura e omnipresente. Resposta: sim e não

Os alvos errados do feminismo 10-11-2019 Tenho para mim que uma mulher com melhor salário, salário igual pelo menos, dotada de autonomia financeira porque trabalha e não precisa do homem para sobreviver, é muito mais poderosa e não aceitará situações de submissão

Dos silêncios à revolução! 09-11-2019 Ontem foi um dia histórico para as vítimas de violência doméstica em Portugal! Não porque o nosso governo tenha tomado medidas, porque ainda não o fez, mas sim porque foi o dia em que os silêncios acabaram