Masculinidades tóxicas

Julgava eu que o filme antitabagismo do Ministério da Saúde, com uma mãe fumadora e uma criança fascinada pelo vício, pecava pela desumanização dos fumadores. Enganei-me

Leitores atentos sabem que defendo o sistema nacional de saúde das predações em curso. "Virar a página da austeridade"? A sério? Quando todos os dias lá temos mais uma notícia sobre hospitais sem médicos, doentes sem tratamentos e fornecedores sem um tostão?



Acontece que não embarco em todos os queixumes com facilidade. Um exemplo? A falta de anestesistas nos hospitais públicos. A cifra em questão - mais de 500 - pode impressionar o leitor vulnerável.



Não me impressiona a mim. A anestesia é um luxo - e um luxo de história recente: só em meados do século XIX as inalações de éter apagavam por completo os infelizes antes da amputação da praxe. Acreditar que esse luxo é hoje um direito universal apenas comprova a tendência para a pieguice que o dr. Passos já tinha notado na grei lusitana.



Se não há anestesistas, como não houve em praticamente toda a história humana, é preciso aprender com os antepassados. Os assírios, por exemplo, tinham um técnica apurada de comprimir a carótida para bloquear a circulação sanguínea no cérebro. Os chineses procuravam o mesmo fim - com a acupunctura. Mas era o álcool - quantidades obscenas dele - que adormecia o paciente antes do serrote.



Sabendo eu que a nossa indústria vitivinícola anda sempre à procura de novos mercados, era enviar algumas garrafas para os blocos operatórios deste país. Com as vendas em alta e as dores em baixa, matavam-se logo dois coelhos de uma cajadada só. Ou três, se incluirmos o paciente.



Depois da morte de Philip Roth, multiplicaram-se artigos sérios onde se discutia a "masculinidade tóxica" do escritor. O New York Times, como sempre, liderou o debate. E a pergunta queimou as consciências liberais da América: devemos ler escritores que tratam as mulheres com a misoginia do sr. Roth?



Ponto prévio: não nego que Roth apresenta invariavelmente uma perspectiva masculina, heterossexual e até priápica das relações. Ler Portnoy's Complaint ou The Human Stain (os meus dois favoritos) é a confirmação dessa prosa entumescida.



Mas também confesso duas coisas. Primeiro, que o essencial de Roth não está na curiosidade adolescente com que muitos lêem os seus livros para vislumbrarem uma maminha ao léu. Roth, como Kafka antes dele, é um mestre da contingência. O que somos e valemos depende muitas vezes, demasiadas vezes, do que não controlamos.



Em segundo lugar, e mesmo que Roth se limitasse a ser uma versão culta da Gaiola Aberta, desde quando a literatura tem de obedecer a uma cartilha moral? E desde quando personagens de ficção têm de se submeter às causas do momento?



Do "realismo socialista" ao "antimodernismo nazi", passou-se agora para a "inquisição de género". Razão tinha o outro: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.

Cheguei aos 42 e uma amiga confortou-me. "São os novos 32." Belo raciocínio. Isso significa que os 32 são os novos 22; os 22 são os novos 12 (faz sentido); e aos 12 a criatura ainda nem nasceu para a vida (o que faz ainda mais sentido). Mas depois uma pessoa passa os olhos pelos jornais e percebe que os 42 são os novos 82. Porque o meu reino já não é deste mundo.



Julgava eu que o filme antitabagismo do Ministério da Saúde, com uma mãe fumadora e uma criança fascinada pelo vício, pecava pela desumanização dos fumadores. Uma velha táctica que os nazis inauguraram a partir de 1933 - ler The Nazi War on Cancer, de Robert Proctor - e que a descendência copia por aí: o "fumador" pode não ser judeu; mas, tirando isso, também é um exemplar degenerado da sociedade civilizada - um farrapo moral e físico, sexualmente impotente e portador da corrupção para a raça saudável.



Enganei-me. A polémica não lidava com estas grotescas ressonâncias. O mal da coisa estava no género da coisa: uma mulher, claro, que continua a dar de mamar ao vício mesmo com o cancro a devorar-lhe as entranhas.



E a criança? A criança estava ali a mais. Não como "fumadora passiva", uma categoria vitimária que só perde para os mártires de Chernobyl. Mas como "princesa", tratamento que reduz a menina a um estereótipo sexista.



Para voltar ao Terceiro Reich, o debate soou-me tão bizarro como se alguém dissesse que o problema do Partido Nazi era não ter instituído quotas para mulheres. Era ser machista e misógino - como os livros de Philip Roth, enfim.



Mas é preciso lembrar que eu já cheguei aos 82. Mesmo que os 82 sejam os novos 72.