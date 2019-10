Mais crónicas

Milhares manifestam-se em Barcelona contra o movimento separatista 27-10-2019 Entre os participantes figuravam o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, o líder do Partido Popular, Pablo Casado, e o líder do Ciudadanos, Albert Rivera.

Manual para perceber as posições dos jornais... 27-10-2019 A comunicação social espanhola seguida fielmente pela portuguesa, salvo raras e honrosas excepções, está ao lado do centralismo de Castela. E por isso faz mau jornalismo

O caso Alverca 26-10-2019 A queixa infundada lembra o autogolo de 2012, a propósito do adiamento do jogo europeu vs. Videoton e a proximidade do dérbi na Luz.

Vamos ao circo 26-10-2019 Se não fossem os estatutos, Rui Rio até acumulava uma candidatura ao PSD com outra ao PS – e estava feito o pleno: dois corpos com uma só cabeça. Depois, era só exibir nas feiras, onde as grandes aberrações costumam fazer sucesso

As amizades profissionais 25-10-2019 Para marcar um encontro num café, os amigos de hoje criam um grupo de Whatsapp

O governo da tralha 24-10-2019 A composição do Governo revela que a capacidade de recrutamento de António Costa está reduzida à tralha. Talvez a escolha mais honesta tenha sido a de Nuno Artur Silva. Ou não fosse este Governo uma enorme produção fictícia da cabeça do primeiro-ministro

O funeral do sistema político espanhol 24-10-2019 Os nove dirigentes catalães foram entronizados como verdadeiros mártires de uma causa que, até aqui, não recolhia sequer uma maioria sólida na população da Catalunha. Foi esse o mais letal efeito da sentença que os condenou a penas de prisão

O grande retorno 23-10-2019 Contamos como foi a vida dos retornados nos hotéis mais luxuosos do País, então transformados numa espécie de camaratas; mostramos como um grupo de empreendedores está a aproveitar a proibição das palhinhas de plástico; e temos um desenho de Astérix exclusivo para os nossos leitores

Bebés prematuros 23-10-2019 Um bebé de 24 semanas custa ao hospital, em média, entre 2 mil e 4 mil euros por dia. Para todos os pais de bebés prematuros, o sistema de saúde pública universal representa a esperança de que os seus filhos talvez consigam enfrentar, sem sequelas graves ou profundas, as terríveis dificuldades inerentes à prematuridade extrema

Francisca Van Dunem e os desafios da Justiça 23-10-2019 No mandato anterior, as propostas do Ministério da Justiça foram sucessivamente "torpedeadas" pelo próprio grupo parlamentar do PS, sendo certo que alguns dos intervenientes ainda continuam no Parlamento.

O Sr. Antero e o Sr. Morgado, ora juízes ora ajudantes políticos – como outros 22-10-2019 Chegou-se a uma estranha normalidade que não admite este tipo de reclamações em público. Mas apetece-me dizer – para estes e outros que já fizeram o mesmo caminho – "Srs. juízes, fiquem nos tribunais. Ou então, saiam de vez."

A doce campa do tempo 22-10-2019 O tempo parece simples: passado; presente (esse presenteia-nos pouco, fixamo-nos mais na certeza enganadora do que foi e na esperança de algo que não existe, o futuro); e o mais difuso dos tempos, o que acontecerá. Ou talvez não

O truque turco 20-10-2019 A ofensiva de Ancara no centro-norte e nordeste da Síria é ofensiva para muitos. Mas compreensível para muitos outros. Antes de apoiar ou condenar, importa explicá-la. Por trás da expediente expedição turca, está o passado e o futuro

O resto das eleições 20-10-2019 Vamos ter um Governo que não se quer mexer com receio de ficar isolado e por isso não terá qualquer arrojo legislativo. E uma oposição à esquerda que, sem gostar do Governo, apoiando-o o manterá na sua inércia

A estreia em feminino 19-10-2019 A propósito do 38º aniversário do batismo da seleção portuguesa, em Le Mans, com sete boavisteiras no 11