Depois de renovar o seu vínculo em Novembro do ano passado, Félix prolongou a sua ligação até 2023 e ficou com uma cláusula de 120 milhões. O salário anual do jogador ronda os 315 mil euros brutos mais prémios. Portanto, mesmo que o Benfica voltasse a renovar com o avançado, e o colocasse ao nível dos mais bem pagos do plantel, seria menos de metade do que lhe oferecem noutras paragens.



Salvio, um dos que tem o salário mais elevado do plantel (a par de Jonas, Pizzi ou Ferreyra), recebe cerca de 2,2 milhões limpos por ano. Muito bom para a realidade portuguesa, mas muito abaixo do que pode esperar Félix em Inglaterra ou Espanha. E aqui voltamos à história dos 120 milhões de cláusula. É verdade que o futebol passou a atingir números loucos desde os 222 milhões de Neymar que o PSG pagou ao Barça. Tudo inflacionou. Mas custa acreditar que algum clube venha a

Portugal pagar mais de 100 milhões por um jogador. Seja ele João Félix, Bruno Fernandes ou outro qualquer. Tudo o que seja acima dos 70, 80 milhões é pouco provável. Não está em causa, naturalmente, o talento dos jogadores. Está em causa o campeonato onde jogam. Uma coisa é serem os melhores em Portugal. Outra, bem diferente, é serem os melhores entre os melhores.



Seja como for, e apesar do desejo de Vieira, João Félix deverá mesmo sair do Benfica durante este mercado. Porque essa é a vontade de Jorge Mendes, porque facilmente se torna a vontade do jovem avançado e da sua família (perante a disparidade dos números envolvidos) e porque para o Benfica, mesmo negociando um valor abaixo dos 100 milhões, será sempre um excelente negócio do ponto de vista financeiro. O melhor de sempre da história encarnada. Desportivamente é que pode ser outra história. Tanto para a equipa como para o jogador. Mas nestas coisas, por mais que custe aos adeptos, manda quem tem o dinheiro e obedece quem não consegue acompanhar.

O presidente do Benfica voltou a manifestar um dos seus grandes sonhos: quer manter as melhores pérolas de plantel, formadas no Seixal, para tentar vencer uma competição europeia. Mas no caso de João Félix, maior revelação dos encarnados esta época, não passa de uma miragem. Jorge Mendes tem outra vontade. E a vontade de Jorge Mendes, por norma, é lei no futebol português. Especialmente nos negócios com o Benfica.Numa relação que tem dado muitos milhões aos cofres da Luz, mas que nem sempre permite a continuidade de algumas estrelas, não se espera que o superagente perca a oportunidade de negociar o seu jogador já este Verão. Na semana passada, o Correio da Manhã deu conta de que Mendes já estaria a conduzir negociações para tirar o jovem da Luz e que este teria uma proposta para auferir cerca de 4,5 milhões por época.