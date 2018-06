Mais um ano de dinheiro muito barato

Os banqueiros centrais são mestres da palavra. O objectivo do discurso calibrado ao milímetro de um homem como Mario Draghi - a quem os portugueses ficam a dever o nome de uma avenida - é evitar surpresas que agitem o espírito dos animais, é pastorear os investidores pelo trilho seguro. É, em suma, triunfar pela previsibilidade. E o início deste mês trouxe um enorme triunfo da previsibilidade: Draghi disse que o programa de estímulos à economia da zona euro vai acabar até ao fim deste ano e não houve efervescência nos mercados. Foi assim porque até poder dizer isto o presidente do Banco Central Europeu foi dando sinais, colocando pinos no caminho. E foi assim porque quando anunciou a retirada dos estímulos deu logo novos sinais: só em meados do próximo ano, Verão adentro, planeia o BCE mexer nas taxas de juro historicamente baixas.Para Portugal estas são notícias com múltiplos impactos. Draghi não só indicou que antes de Julho não vai subir taxas, como voltou a sublinhar que o regresso à normalidade - ele não usou estas palavras demasiado chocantes, elas são minhas - será gradual. Isto equivale a dizer que as taxas de juro, as dos depósitos bancários e as da dívida da casa, vão continuar no fundo do poço. No caso das Euribor, os economistas antecipam uma ligeira subida, mas nada de dramático - estamos a falar, afinal, de taxas que hoje são negativas e "comem" o spread. A expectativa no fim de 2017 era que este aperto gradual começasse mais cedo, ainda no final deste ano. Boas notícias para quem deve ao banco, más para quem usa o banco para aforrar (e más para os bancos, que precisam de taxas mais altas para as suas margens).São, também, notícias que vão intensificar uma frente de preocupação para o Banco de Portugal: não está para breve o aperto na política monetária que vai contribuir para deitar água fria no mercado imobiliário, sector sobre o qual o supervisor usou há semanas pela primeira vez a expressão "sinais de sobrevalorização". Um ano para as taxas começarem a subir pode parecer pouco, mas é a rapidez com que os preços estão a subir que parece estar a preocupar o Banco de Portugal e num ano cabe muita subida. Este ciclo no imobiliário, já sabemos, não é alimentado em exclusivo pela dívida bancária. O prolongamento destas condições nos juros será, contudo, um desafio para a política pública nesta área - seja a do regulador, seja a do Governo.Mas voltemos ao lado solar das notícias dadas por Draghi. Os juros baixos vão continuar a ajudar a baixar o rácio de dívida pública e a respectiva factura com juros. É uma fonte (temporária, mas temporária que dura já há anos) de alívio para os contribuintes e uma ajuda importante aos esforços do Governo para manter o défice orçamental baixo. Para a política a caminho de eleições é um factor importante. A política monetária foi essencial para a viabilidade da solução do PS à esquerda. E não será daqui, pelo menos em 2019, que virá pressão sobre as contas, nem sobre a política orçamental do incumbente PS. Essa pressão ficará para a próxima legislatura.