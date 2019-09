Mais crónicas

Amazónia: verdades, mentiras e mitos 01-09-2019 Precisaremos de meses para saber, pelas imagens finais da NASA e do seu homólogo brasileiro (o IPE), a comparação entre a atual catástrofe amazónica e a triste história da grande floresta. Mas independentemente disso, importa separar a verdade da mentira, o fundamental do acessório. Sobretudo em Portugal, que vive toda esta angústia - e bem - como causa sua. E não por causa do PAN

Mais partido na governação 01-09-2019 Dêem o poder a socialistas que sejam socialistas, a democratas-cristãos que sejam democratas-cristãos, a social-democratas que sejam sociais-democratas, a comunistas que sejam comunistas, e que pensam e façam a política das suas ideias. Os eleitores depois escolhem, apoiam ou punem

Marega, o MVP 31-08-2019 O clássico Benfica-FC Porto mexe com os comentadores mexicanos da ESPN, em delírio com a invencibilidade do Famalicão

Os vícios e as virtudes 31-08-2019 Depois de elogiar a maturidade dos comunistas (Costa sabe que o eleitorado comunista não vota no PS), o primeiro-ministro reduziu o Bloco a um fenómeno de circo (mediático) que põe em causa a estabilidade do Governo. Oportunismo?

A mulher que não existia 30-08-2019 Com sotaque carioca, cabelo doido, lábios de batom e um humor que para mim era lei, ela dizia coisas que eu nunca ouvira

Do oásis à aldeia de Astérix 29-08-2019 Costa quer que lhe entreguemos não apenas o voto mas a alma. A História recente já nos ensinou como esse tipo de relação com a política faz mal à saúde. É mais avisado colocar exigência, escrutínio e insubmissão.

Escolas para onde apetece ir 28-08-2019 Não deve haver alunos que prefiram trocar as férias pelas aulas, mas para estas escolas os seus filhos vão com outro ânimo: afinal, há disciplinas como robótica, hipismo, ensino bilingue ou Erasmus para crianças com apenas 13 ou 14 anos.

Costa da Caparica: de Pina Manique a Mário Domingues 28-08-2019 Numa noite de Janeiro de 1777, cumprindo as ordens do Marquês de Pombal, o desembargador Pina Manique e 300 soldados cercaram e atacaram a Trafaria, incendiando as habitações e prendendo os que lograram sobreviver

You’re a loser, baby 27-08-2019 As pessoas belas, sociáveis e com objectivos na vida são incapazes de compreender que o ócio é a pausa natural para refrescos na longa corrida de estar vivo. O ócio só é útil se for inútil

A mulher que me leva ao fim mundo 26-08-2019 "Não era a primeira vez que me acontecia algo assim, mas, com este dramatismo, tinha atingido todo um outro nível. A opção de não fazer tudo em marcha-atrás parecia agora claramente errada."

Com passo de espera 25-08-2019 Entre a pós-greve e a pré-eleição, entre um quase desastre e um cataclismo em potência (depende do inquirido), há tempo para quê? Se calhar para pensar que, na História de Portugal, e sobretudo nas suas histórias, nada surgiu por acaso, nem nada foi certo para sempre. Predestinação? Não, vontade

Coisas da última greve a sério em Portugal (pelo menos por alguns anos) 25-08-2019 Quando quiserem, admitindo que o venham a querer, fazer uma greve a sério, aquilo que permitiram e com que colaboraram nestes dias vai-lhes aparecer à porta como um fantasma de traição

FC Porto é rei 24-08-2019 Nos clássicos da nova Luz, o FC Porto manda, com seis vitórias, seis empates, quatro derrotas e 16-15 em golos.

Masoquismos 24-08-2019 Pardal Henriques foi ao tapete. Será que ele achava que poderia ser de outra forma? Que o Governo, mesmo com o seu historial de incompetência, deixaria que um só homem, liderando um punhado de homens, pusesse em causa uma vitória eleitoral a 50 dias da meta?

O Alentejo à venda 23-08-2019 Os buracos na estrada não nos incomodavam – as melhores estradas da nossa vida raramente são feitas de alcatrão, não?