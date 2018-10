A jornalista da SÁBADO em Pegões, junto da igreja projectada pelo arquitecto Eugénio Correia Foto: Paulo Calado

A comunicação do psicanalista Leandro de Lanjonquière no Congresso da Ordem dos Psicólogos: os seus improvisos sobre um tema sério puseram a audiência a rir Foto: D.R.

Jorge Silva Carvalho já foi capa da SÁBADO duas vezes: em Abril de 2014 e em Novembro de 2016. As revelações justificaram a escolha - e ficou sempre a ideia de que muito mais estaria por revelar. Esta semana voltamos a colocar na capa o antigo espião. Desta vez, escreveu um livro, a que chamou Ao Serviço de Portugal, cujo conteúdo antecipamos antes de chegar às livrarias. O homem condenado em tribunal por violar o segredo de Estado, devassar a vida privada e aceder a dados pessoais faz agora novas confissões, que revelam mais conspirações e ilegalidades - e, como lhe mostramos, fica outra vez longe de revelar tudo.O enólogo Jaime Quendera, gerente da Adega Cooperativa Santo Isidro de Pegões, foi quem recebeu a SÁBADO na antiga colónia agrícola criada pelo Estado Novo. Foi no escritório dele, onde repousam os prémios que o vinho da adega já recebeu, que a jornalista Susana Lúcio falou com Isabel Moisés, uma das filhas dos primeiros colonos. Foi uma conversa tranquila, até surgir a pergunta sobre como era a relação dos colonos com os habitantes das aldeias vizinhas. "Acho que nunca houve problemas", afirmou Isabel. "Bem, eu em miúdo ouvi muitas vezes 'eles receberam tudo e nós nada'", observou Jaime, que cresceu no Poceirão, precisamente uma das aldeias vizinhas. "Nada nos foi dado, pagámos tudo, trabalhámos muito", respondeu-lhe Isabel. Mais tarde, já a filha dos colonos não estava, o enólogo reforçou: "Sim, eles trabalharam muito, mas nós também e ninguém nos entregou uma casa, nem tínhamos as condições que os colonos tinham." A história de uma colónia desconhecida de muitos a partir da pág. 72.O psicanalista italo-argentino Leandro de Lajonquière tem a tese quase provocadora de que muitos pais falam pouco com os filhos com receio de revelarem como foi a sua própria infância. A subeditora Sara Capelo fez-lhe a entrevista que pode ler a partir da pág. 32 depois de o ouvir a falar do tema, em Braga, no congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Foi uma comunicação em português, com umas palavrinhas em espanhol, e o aviso prévio de que ia recorrer a um texto escrito. Na verdade, usou de facto a cábula, mas foi fugindo dela com descontracção, juntando comentários que puseram a audiência a rir.Os leitores mais atentos terão reparado em pontuais desfasamentos entre as informações do sumário e as páginas da revista. Isso deve-se a condicionamentos técnicos que nos obrigam a fechar antecipadamente uma parte da SÁBADO. São erros que lamentamos. A explicação é que decidimos dar aos leitores informação mais actual - mesmo que isso signifique não poder referi-la no sumário.