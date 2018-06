Mais 40 dias de escravidão

No dia 16 de Junho de 2018 os portugueses celebravam o Dia da Libertação Fiscal. A partir daqui é tudo para nós. É quase metade dos dias do ano que temos de trabalhar para o Estado, fins-de-semana incluídos.

Não está mal, dirão alguns. Na Alemanha têm de trabalhar mais 6 dias, Dinamarca mais 32 e França mais 40. Claro que também nos podemos comparar com a Irlanda, menos 24 dias e aí já podemos ficar na dúvida.

Muitos dirão que assim é que é. É uma opção política. Trabalhamos muito para o Estado, mas vale a pena. Serve para que toda a gente tenha acesso a escola gratuitamente. Graças a isso o nosso Serviço Nacional de Saúde é dos melhores do mundo. Até estamos a crescer a 2,7% ao ano! A verdade é que é muito difícil argumentar contra esta ideia. O sentimento de muita gente é que pagamos muitos impostos, mas recebemos bons serviços. Portugal é mesmo um paraíso?

A cada ano que passa, o dia da Libertação dos Impostos tem vindo a ser mais tarde no ano. Em 2000, de acordo com o relatório de 2010 do Gabinete de Análise Económica da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, com o título "Dia da Libertação dos Impostos" (pode aceder aqui) e o relatório da Deloitte sobre o mesmo assunto (link), aumentámos em 40 dias o tempo que temos de trabalhar para pagar o Estado. São mais 40 dias do nosso suor e sangue que o aparelho do Estado captura. Mais dois dias por ano. É mais 11% do nosso ano que fica no Estado.

Nos últimos 18 anos, não houve um único governo, uma única legislatura, um único partido, que defendesse que o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso tempo... é mesmo nosso! Não o sabem fazer. Vai contra a base dos partidos que nos governam desde 1974. Uma crença que todas as soluções estão no Estado e que o seu partido é o que tem o melhor programa para nos ajudar.

E assim o aparelho do Estado só pode tender a crescer. Cria-se um círculo vicioso que promove a estatização da sociedade e a dependência do cidadão. Quanto mais dinheiro estiver do lado do Estado, menos dinâmica é a economia, mais pobre é o cidadão e mais apoio precisa por parte de um Estado cada vez mais paternalista e interventivo.

O Serviço Nacional de Saúde está em rutura e à mercê dos interesses corporativos dos médicos e dos enfermeiros. O Estado demite-se da sua gestão e quem sofre são os doentes que esperam meses e meses por uma consulta, para não falar da interminável lista de espera das intervenções cirúrgicas.

Na educação manda a FENPROF de Mário Nogueira. É ele o verdadeiro ministro da Educação em Portugal. Diz defender os interesses corporativos dos professores, estranhamente coincidentes com a agenda partidária do PCP. Faz o seu trabalho. Quem se demite da sua responsabilidade é o ministro da Educação que permite que os Professores que os professores não sejam avaliados e que muitas escolas funcionem sem condições para a prática do ensino, para além de mudar os programas como quem troca de camisa. Uma instabilidade que dura à décadas.

No fim, concluímos que o nosso Estados não é assim tão bom. O nosso Serviço Nacional de Saúde é um dos melhores do mundo, a não ser que se tenha uma condição crónica não letal. O nosso Ensino é gratuito. Se não nos importarmos com o facto de ser também medíocre, das suspensões das aulas por infestações de ratos e inundações, pela presença de amianto e pelas greves da FENPROF que usa os alunos como reféns em todas as oportunidades.

Em Portugal cada cidadão tem um sócio silencioso. Chama-se Estado. É um sócio intrusivo. Um sócio que nos leva metade da nossa vida e a cada ano que passa leva mais uns dias.

Precisamos de um Estado mais pequeno, mais barato e sobretudo eficiente. Um Estado que fiscalize a sério quem não cumpre, mas que nos permita ficar com mais do nosso suor... Em vez disso temos um Primeiro-Ministro que se assume como governante dos funcionários públicos, desprezando todos os portugueses que têm a ousadia de não depender do Estado.

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal