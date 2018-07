Limonada à vista

Terminou o Mundial de muitos recordes e factos históricos. E decifrar o alfabeto cirílico?

Acabou-se a papa doce. O Mundial 2018, queremos dizer. E que Mundial. Entrará para a história por mil e um motivos. O primeiro só com um 0-0 (França-Dinamarca). O primeiro com a ajuda do VAR (10 penáltis concedidos, dois penáltis cancelados, um golo validado e dois anulados).



O primeiro em que a Alemanha é eliminada mais cedo que a Inglaterra. O primeiro em que um capitão de equipa marca 6 golos (Harry Kane, Inglaterra). O primeiro em que a Inglaterra ganha um desempate de penáltis (vs. Colômbia). O primeiro com um autogolo na final. O primeiro com a Croácia na final.

O primeiro com igualdade total em matéria de golos por sector na fase a eliminar (sete de defesas, sete de médios e sete de avançados). O primeiro em que um português acaba a fase de grupos com quatro golos. E também o primeiro em que decifro cirílico sem pestanejar.



Num dia de intensa canícula do caldeirão de Samara, virei a esquina e vi sete caracteres, um ‘u’ ao contrário, um ‘n’, um ‘m’, um ‘o’, um ‘h’, um ‘a’ minúsculo e uma letra estranha, parecida com um ‘a’ maiúsculo. Limonada, tu queres ver? E é mesmo. Por baixo, em letras perceptíveis e miudinhas, o inglês lemonade confirma-o. O problema é depois: esgotada. Imperceptível.