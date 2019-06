Lições de um fiasco

Se tivesse sido um referendo, não resultava vinculativo, segundo a Constituição (artº 115, nº 11) , porque se situava abaixo dos 50% de participação. São as Europeias à portuguesa.Os partidos políticos – tradicionais e novos – só se podem culpar a si próprios por isto.Quiseram discutir o bairro em vez da União. A rua e as suas quezílias em lugar das linhas -mestras da comunidade onde nos colocámos. Quase tudo nas candidaturas era ou vago, ou pequenino, ou de uma parolice atroz. Desconversava-se. E alguns acham que teria sido ainda pior se, durante a campanha, se tivesse falado a sério da Europa.Mas o povo, ou se quiserem o público, reage àquilo que lhe servem. No caso do futebol, come e cala porque não lhe dão alternativa. Mas quando dão, há resultados surpreendentes nas audiências: claro que se fornecerem mediocridade às massas, terão mediocridade em troca.

