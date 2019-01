Leixões versus FC Porto, um must

À ressaca do clássico em Alvalade para a 1ª divisão responde-se com uma eliminatória da Taça de Portugal. Toma lá, vai buscar. No quadro dos quartos de final, há dois jogos com a gloriosa palavra final estampada em letras garrafais. Em Guimarães, há um Vitória-Benfica (ganha sempre Rui Vitória no Jamor, pelos vitoria-nos em 2013 e pelos benfiquistas em 2017). Em Matosinhos, Leixões-FC Porto.Neste último caso, a final da Taça até nem é no Jamor. Como se trata de duas equipas do Norte, a federação decide-se pelo Estádio das Antas como palco inédito da decisão. Estamos em 1961 e, espantosamente, o Leixões ganha 2-0 com dois golos em 180 segundos. Um de Osvaldo Silva (ex -FC Porto), outro de Oliveirinha. Cada jogador encaixa a módica quantia de 2.700 escudos de prémio pela vitória, num percurso irrepetível sem qualquer derrota (nove vitórias e dois empates). Atenção, é a estreia do Leixões na Taça de Portugal e vale-lhe imediatamente o apuramento para a Taça das Taças.Curiosidade maiúscula: dos 11 titulares da final, sete nascem em Matosinhos (Rosas, Santana, Ventura, Raul, Jacinto, Oliveirinha e Gomes). Os mesmos sete que pertencem à formação do Leixões. Sobram Pacheco (Macau), Medeiros (Leça), Osvaldo (Belo Horizonte) e Silva (Lixa). É obra.