Legislar a contra-relógio 03-04-2019 No final da legislatura, os diplomas de grande importância que poderiam e deveriam ter sido aprovados durante quatro anos acumulam-se para discussão e aprovação.

Sensação de vertigem 03-04-2019 O Executivo de António Costa é a demonstração rigorosa do clientelismo ferrenho que caracteriza o PS e um sintoma terrível do modo como se governa o País quando os socialistas estão no poder

A consoada 02-04-2019 A geringonça não é sonsa, é sábia. Transformar a precária geringonça numa eterna consoada é um lance de génio político apenas ao alcance dos predestinados

O "milagre" do défice? O contexto 01-04-2019 O "brilharete" de 2018 no défice resume o filme da legislatura: a gestão das expectativas, a finta dos parceiros à esquerda, a importância da conjuntura e dos truques habituais para a alquimia fiscal. O resultado final, sem precedentes, é bom para o País - mas é preciso olhar para o contexto

Nós face à China 31-03-2019 Durante os últimos 15 anos, levantou-se em Portugal a voz de que estávamos a ser vendidos a retalho à China. A imagem - primária ou não - serviu para voltar a pensar no que queremos, como comunidade nacional. Partindo do princípio - em que acredito - de que ainda somos uma

Famílias 31-03-2019 Há um problema para as juventudes partidárias e para a ecologia partidária em geral: tudo lhes foi facilitado para chegarem novos a uma visibilidade pública maior. A muitos deles, a sua competência dar-lhes-ia igualmente uma carreira de qualidade, mas dificilmente seria tão rápida e ascensional

O senhor Teixeira 30-03-2019 Sócio 26 do CIF e treinador do CDUL, pentacampeão em título. Craque e ídolo do meu coração

Homens das cavernas 30-03-2019 Em 1945, se havia um entendimento mínimo entre vencedores e derrotados, era que a divisão "racial", para além de cientificamente ignara, era politicamente perigosa. Fatalmente, estas prudências foram desaparecendo da paisagem. E a conversa da "raça" lá entrou pela porta do cavalo sob a forma da "identidade"

A terra deles 29-03-2019 Há uma coisa portuguesa nisto de querermos encontrar portugueses do outro lado do mundo

Parasitas FC 28-03-2019 "O mais triste na cena protagonizada por Vítor Catão (o agressor) e César Boaventura (o agredido) é ler as reacções, com tanta ignorância e ódio, de todos aqueles que gostaram muito da atitude que o primeiro teve para com o segundo."

Em nome do pai, do filho e do espírito competitivo 28-03-2019 A 28 de Fevereiro deste ano, Portugal foi campeão da Europa de futsal de clero.

Os maridos das outras 28-03-2019 Antigamente, as mulheres eram aconselhadas pelas mães a casarem com um homem rico, de preferência um dos mais ricos da aldeia. A mulher emancipou-se, o feminismo ganhou terreno. O escolhido já não tem que ser rico. Basta ter uma posição destacada no PS

O atoleiro judicial do caso BES 28-03-2019 O processo principal do caso GES/BES está transformado num megaprocesso, a caminho de se transformar num atoleiro processual. É bizarro que uma investigação com tantos e tão bons indícios possa naufragar por morosidade

Problemas e cumplicidade 27-03-2019 Descobrimos o que tem estado a atrasar a investigação ao Banco Espírito Santo, ouvimos as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, para reconstituir a tragédia e entrevistámos o escritor António Lobo Antunes

O Dr. Rui Rio e o sistema de Justiça 27-03-2019 Se um político for vítima de mau atendimento num centro de saúde ou hospital público será absurdo que apresente uma proposta para acabar com o Serviço Nacional de Saúde por ter ocorrido tal facto.