Konspiratsiya

Todos nós somos presas fáceis para a propaganda. Esta encontrou nos meios de comunicação e plataformas da era digital um território fértil e infindável para prosperar.

Hoje, as oportunidades para obter sucesso numa campanha de desinformação são superiores às do passado. O uso da desinformação consolidou-se numa das novas ameaças à segurança nacional para as democracias.

A revolução digital (tecnologias da informação e comunicação associadas à conectividade) constitui uma das mais poderosas forças de transformação das sociedades nas últimas duas décadas. Alterou o modo como produzimos e consumimos informação e também como fazemos política, gerimos a economia e concebemos a estratégia para a guerra.

Entre as democracias ocidentais ainda existe uma definição restrita daquilo que caracteriza o conflito armado, que não considera, como atos de guerra, a disrupção das cadeias de fornecimento, a utilização da arma energética ou a destabilização dos sistemas de saúde ou outros sistemas críticos para a vida em sociedade.

Instrumentos como as sanções económicas, os apoios a movimentos pró-democracia e as campanhas de desinformação ainda são observados como acessórios à utilização da força na esfera militar, aquilo que George Kennan apelidou de "measures short of war" (1946). Para outros, instalados em Moscovo, Pequim ou Teerão, estes instrumentos fazem parte de um arsenal bélico que visa provocar a mudança de regimes.

Paralelamente, assistimos à metamorfose do poder internacional cada vez mais alicerçado nos instrumentos não convencionais de poder, com predomínio do ciberespaço. Despontando novas técnicas de fazer a guerra e de instigar a subversão, com efeitos perversos nas democracias, ao provocarem a osmose conceptual e prática entre o espaço interno e externo, crime e conflito, ações militares e policiais, realidade e ficção, paz e guerra.

Ventilar desinformação

Desde 2017, pelo menos, que a abordagem oficial da Rússia ao confronto com o ocidente tem sido a da guerra de informação [informatsionnaya(e) voina ou protivoborstvo]. Para a elite político-militar que ocupa o Kremlin tornou-se óbvio que as fronteiras entre a guerra e paz tinham sido desmilitarizadas.

Os meios não-militares de combate tinham adquirido por via da evolução tecnológica, uma enorme perigosidade e, por vezes, natureza violenta. Portanto, a prossecução de ações arriscadas e ofensivas na arena internacional serão sempre efetuadas através da combinação entre meios militares e não-militares.

A atual pandemia oferece o contexto ideal para lançar campanhas de desinformação que visem enfraquecer as sociedades estimadas como rivais ou os inimigos externos. Numa campanha de desinformação não existem critérios ideológicos ou empatias políticas, as ações de manipulação exigem apenas oportunismo.

Tal oportunidade tem sido aproveitada pela potência russa e pela chinesa. Ambas partilham a mesma visão ideológica sobre o futuro dos EUA e da União Europeia (UE): regimes democráticos decadentes e arcaicos que a seu tempo irão redundar em "estados falhados", i.e., sociedades instáveis e inseguras.

A Rússia tem sido exímia a retirar partido da atual situação. Neste momento, circulam colunas militares russas pelas autoestradas do norte de Itália. É a primeira vez que existe um destacamento (médico) militar num país da OTAN, em que se localizam algumas das principais bases militares do mundo ocidental (p. ex. comando naval da VI flotilha dos EUA sedeado em Nápoles). Putin faz bullying ao ocidente vulnerável.