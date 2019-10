No trabalho sobre a nova Tróia, a jornalista Catarina Moura esteve com a arqueóloga Patrícia Brum nas ruínas romanas, onde há 1800 anos funcionava o maior centro de produção de garum e de salga de peixe do império

Ordenado sacerdote em junho e instalado em Alenquer há três dias, o padre Tiago Roque foi acompanhado pela SÁBADO quando andava a conhecer os paroquianos

O escritor britânico Ken Follett falou 46 minutos ao telefone com a subeditora Vanda Marques. Tempo suficiente para traçar o percurso de uma carreira ímpar, com 165 milhões de livros vendidos. E está longe de abrandar. Diz que escreve sempre com uma linguagem simples e com a preocupação de ser rigoroso a 100% com a História. Acabou agora o romance que sairá em setembro de 2020 e está a começar outro. Mas, ao contrário do que lhe pediram os fãs portugueses quando cá esteve, não será sobre o nosso país."Ainda não encontrei uma ideia suficientemente boa para um romance longo. Isto funciona assim: eu leio livros de história, jornais, vejo coisas na TV e de repente alguma coisa acontece e eu penso: ‘Consigo escrever uma história incrível sobre isso.’ Se isso acontecer com uma coisa portuguesa, vou escrevê-la."O pretexto da entrevista foi o seu novo livro Notre-Dame – Uma das Maiores Obras da Civilização Europeia, cujos direitos de autor revertem para o fundo de restauro da catedral parisiense. Porquê? Porque, diz Ken Follett, que é ateu e nasceu numa família evangélica que nem o deixava ver TV, é um marco na História.Às vezes, os contactos para trabalhos jornalísticos surgem de forma inesperada. Foi o que aconteceu a Andreia Costa, que fez o texto sobre os cônjuges dos candidatos às legislativas. Tinha uma entrevista marcada com Mariana França Gouveia, amiga de Assunção Cristas, e andaram desencontradas o dia todo. Finalmente, o telefonema aconteceu quando a jornalista da SÁBADO estava com os filhos no parque de estacionamento de um supermercado. "Falei com ela 12 minutos, a rezar para que os miúdos não se pusessem aos berros no banco de trás." Correu tudo bem: o mais novo ficou entretido a comer cereais e a mais velha a fazer desenhos.Portugal vive uma grande escassez de sacerdotes, e por isso Tiago Roque vai ser uma espécie de superpadre, tendo a seu cargo quatro paróquias (em Alenquer, Abrigada e Ota). Instalado na vila há três dias, o padre foi acompanhado pela SÁBADO quando andava a conhecer os paroquianos. "Nos tempos livres vou estar com as pessoas, ir ao café, ler o jornal", contou à jornalista Susana Lúcio no claustro do antigo Convento de São Francisco de Alenquer.Numa massagem de shiatsu, a sair do banho, num curso de alemão online ou em Porto Covo – antes de uma ida à praia. Durante os cinco dias em que falou ao telefone com o cantor António Zambujo, a editora Sónia Bento apanhou-o em várias situações. Zambas, como os amigos o tratam, estreia-se na RTP, como jurado no The Voice Portugal, no próximo dia 13.