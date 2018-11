Julgamento justo e equitativo?

10:34

Imagine que, a certo momento da sua vida, na empresa onde trabalha, lhe é instaurado um processo disciplinar por factos que não considera verdadeiros.

É aborrecido, é certo. Porém, sabe que a lei lhe dá o direito de ser ouvido oralmente antes da decisão final, para explicar devidamente o que se passou perante a entidade que vai decidir. E, se ainda assim, a decisão lhe for desfavorável e lhe for aplicada uma pena disciplinar, sabe que pode recorrer aos Tribunais para fazer valer a sua decisão dos factos e que a decisão final será proferida por um órgão independente e imparcial, onde a sua entidade patronal não tem qualquer tipo de poder ou influência.

Aí poderá apresentar a sua defesa e caberá à entidade provar que os factos que lhe imputou são verdadeiros. E mesmo que não lhe seja dada razão no Tribunal de primeira instância, poderá ainda recorrer dela para um tribunal superior.

Até aqui nada de estranho. Não é assim que as coisas funcionam?

Nem sempre.

Se o alvo do processo disciplinar for um juiz a coisa é totalmente diferente. O juiz não tem o direito a audição pública perante o Conselho Superior da Magistratura – órgão que exerce o poder disciplinar – em momento prévio à decisão. Ao contrário de qualquer outra pessoa na mesma situação, ao juiz não é dada a possibilidade de, oralmente, explicar ou justificar os factos que lhe são imputados. Em caso de condenação em pena disciplinar, o juiz pode recorrer dessa decisão para a secção de contencioso do Supremo Tribunal de Justiça. Só que, ao contrário do que acontece no caso de qualquer cidadão, o tribunal para que o juiz pode recorrer tem uma composição que pode ser, em abstracto, modificada pelo Presidente do Conselho de Magistratura que condenou e em regra terá até participado na decisão.



Em abstracto, é como se a entidade patronal que aplicou a pena disciplinar pudesse escolher o juiz que vai fiscalizar essa decisão.

Mais, ao contrário do que ocorre nos demais casos, os factos imputados ao juiz e considerados provados pelo Conselho Superior de Magistratura não são reapreciados. São dados como certos e fixados de modo definitivo pela entidade detentora do processo disciplinar, ainda que não sejam verdadeiros. O Supremo Tribunal de Justiça verifica se a pena foi justa e não se os factos foram ou não praticados. Mais uma vez, agora em sede de recurso, o juiz recorrente não é ouvido, ainda que o requeira.

Ao juiz, nesta matéria, são negados os direitos essenciais a uma defesa justa que são concedidos a qualquer cidadão. O Juiz é tratado como um cidadão de segunda categoria, sem os direitos que ele próprio, no exercício da sua profissão, aplica aos outros.

Na passada semana o Plenário do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou por unanimidade o Estado Português, por violação do princípio de que todos têm direito a um julgamento justo e equitativo – art. 6º da Convenção dos Direitos do Homem – por os tribunais Portugueses não terem permitido que uma juíza condenada numa pena disciplinar tivesse direito a uma audiência pública nem à reapreciação dos factos em sede de recurso.

Para além disso, embora não tivesse obtido vencimento, seis juízes do Tribunal Europeu – entre os quais o Juiz português, Paulo Pinto de Albuquerque – declararam que a secção de contencioso do STJ não cumpre o requisito do tribunal independente e imparcial pelo que Portugal deveria ter sido condenado também por esse motivo.

Estas questões, da maior relevância para a justiça e para a independência dos juízes estão também em discussão na revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais. A proposta de Lei do Conselho de Ministros aprovada na generalidade pela Assembleia da República, não acolheu totalmente as propostas dos juízes, que já iam no sentido do decidido pelo TEDH. Tal mostra que, ao contrário do que levianamente se vai dizendo aqui e ali, o que está em causa no estatuto não é só a remuneração dos juízes.

Esperemos que a decisão ora proferida pelo TEDH venha finalmente abrir as portas que, injustamente, há muito se encontravam fechadas.