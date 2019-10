No jornalismo online, o escrutínio é imediato. O imediatismo não é o melhor aliado do bom julgamento. Quer do ponto de vista do leitor, quer, como é óbvio, do emissor. E há notícias assim: por muito que, à primeira vista, pareçam completamente banais e corriqueiras, a reação que suscitam acabam por torná-las em algo completamente diferente. Ainda por cima quando foram mal enquadradas. Foi isto mesmo que se passou com o texto "Veja Joacine Katar a discursar sem gaguejar".A ideia inicial foi, apenas e só, mostrar o outro lado da candidata do "Livre" que se assume frontalmente como gaga. No fundo, mostrar como uma pessoa gaga pode discursar normalmente, uma vez que a gaguez, em muitos casos, é provocada, por exemplo, pelo nervosismo.Ora, ao dizer-se que Joacine usa a sua gaguez como "trunfo político", mostrando ao mesmo tempo vídeos em que a candidata aparece a discursar fluentemente, fica logo a pairar uma insinuação. Num contexto de campanha eleitoral - e com o índices de tolerância muito abaixo do esperado, sobretudo por parte dos que se dizem completamente tolerantes - o texto acabaria por suscitar uma onda de protestos, justamente porquem fez uma única leitura, a da insinuação.Como não foi esse o propósito, mas aceitando que toda a construção da notícia poderia resultar nessa conclusão, a SÁBADO acabou por retirar o texto da sua página , apesar de, como é bem sabido, a Internet proporcionar a eternidade aos textos, sobretudo aos mais infelizes. Joacine Katar-Moreira , resta-me pedir desculpa pelo erro de avaliação e julgamento.