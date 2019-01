Je suis Gillette

A machinice da internet acordou indignada com a mais recente campanha da Gillette. No anúncio divulgado esta semana, a empresa dedicada a produtos de barbear alertou, com imagens do movimento #MeToo, representações de assédio laboral veiculadas por homens e alusões à violência entre rapazes, para a constante presença na sociedade da violência, do sexismo e do machismo, numa acção educativa que já fazia falta no espaço mediático e empresarial e que veio também colocar o dedo na ferida da desigualdade de género.

A campanha termina com a seguinte mensagem: os rapazes que vemos hoje serão os homens de amanhã, por isso vamos contribuir para a mudança, vamos educar as crianças para a igualdade, para a empatia e para a não violência, vamos contribuir para uma sociedade melhor. Simples.

Pois eis que, por todo o mundo, tal anúncio indispôs muitos milhares de almas viris, mas sempre atormentadas. Sem nunca o assumir, claro. Em resposta à dita campanha, o apelo "machos do mundo, uni-vos" foi imediato. De repente, nega-se o óbvio: "os homens não são assim, são tudo falsas suposições, de certeza que foi uma mulher ressabiada, infeliz e com falta de sexo a escrever isto, que ataque vil, somos todos tão íntegros".

Tudo errado, meus caros. Tínhamos aqui uma hipótese de reconhecermos que sim, vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina, sexista e desigual; que sim, nós, homens, somos culturalmente propagadores da nossa própria masculinidade tóxica e que pouco temos feito em sentido contrário. E que sim, evidentemente, nem todos somos assim. Mas podemos sempre contribuir para melhorar e mudar de paradigma.

Olhar ao espelho é difícil e, claro, nem sempre nos revemos nas projecções que em nós são colocadas. A própria Gillette tem esqueletos no armário, existe desigualdade salarial, já teve anúncios bem sexistas e pode fazer muito mais em concreto para além de uma campanha publicitária. Mas está, e bem, a fazer o seu caminho. Vamos fazê-lo também?



O autor da crónica escreve segundo a antiga ortografia