Israel, 70 anos

Donald Trump mudou a embaixada americana para Jerusalém. Manifestantes manipulados pelo Hamas concentram-se junto à fronteira com Israel e provocam confrontos letais com o exército israelita. Curioso: estes dois factos revelam o mesmo problema. A crença infantil e perigosa de que o conflito israelo-palestiniano pode ser resolvido à força, e não pela tentativa de novas negociações.Um erro. Só pelo acordo das partes é possível dividir Jerusalém entre árabes e judeus, garantindo a cada Estado a mesma capital partilhada.E só pelo acordo das partes é possível encontrar uma solução, sempre imperfeita, para os 5 milhões de refugiados palestinianos (tradução: descendentes dos descendentes dos refugiados originais de 1948 e 1967) que se encontram na Margem Ocidental, em Gaza, mas também na Jordânia, na Líbia ou na Síria.Mudar a embaixada americana para Jerusalém, passando por cima da "solução dos dois Estados", é um erro escusado.Invocar um qualquer "direito de retorno" dos refugiados sem negociar com Israel primeiro (que jamais aceitará o seu próprio suicídio demográfico), um convite à violência e à morte.Festival da Eurovisão. Israel vence, Portugal fica em último. O mundo volta a fazer sentido. E o Bloco de Esquerda, para ajudar à festa, chegou a apelar ao boicote contra a representante de Israel nas votações telefónicas.Se o boicote fosse por razões estéticas e auditivas, eu percebia: espreitei a canção e, dois segundos depois, senti o chumbo a descolar-se dos meus dentes. Mas o objectivo do boicote era político, o que não deixa de ser bizarro: a canção, segundo li, é um hino ao feminismo. Ver o Bloco a repudiar a sua prole é como encontrar um islamita radical a dar lições de tolerância.Fatalmente, o Bloco não perdeu um minuto a ouvir a "letra" (digamos assim). E tratou do caso com a elegância do costume: pela punição de um povo inteiro. O Bloco não discrimina; não distingue, no fundo, os actos de um governo (sempre sujeitos a crítica) das acções livres dos seus cidadãos. Se a "cantora" Netta é israelita, isso torna-a culpada antes de qualquer julgamento.O tique não é novo. Todos os anos, lá vêm apelos para que a Europa e os Estados Unidos não aceitem nas suas universidades académicos israelitas. Sem falar de artistas vários que se recusam a viajar para Israel – e que condenam os poucos que ainda se atrevem a lá ir.Na base desta condenação está o mesmo tipo de pensamento que já produziu incontáveis horrores. Como? Pela atribuição aos "judeus", a todos os "judeus", independentemente das suas acções ou méritos individuais, de uma mancha imoral inapagável. Os "judeus" como assassinos de Cristo. Os "judeus" como raça pérfida e inferior. Os "judeus" como habitantes de Israel – mudam os tempos, não mudam as vontades.Quem pede boicotes invocando identidades colectivas apenas repete, sem grande originalidade, a cartilha vulgar do anti-semitismo clássico.A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Assim falava George Orwell. E assim falo eu, nos 70 anos do nascimento de Israel, quando leio a prosa publicada sobre o assunto.Apenas um exemplo: Carlos Almeida, que se apresenta como vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, escreveu no Público um panfleto ignaro sobre o conflito. Diz ele que Israel está construído sobre um "pecado original": a morte e expulsão de 800 mil palestinianos em 1948. Para fazer valer a tese, até cita Benny Morris, uma autoridade sobre o tema.Se Carlos Almeida tivesse realmente lido Benny Morris, chegaria a duas conclusões: o problema dos refugiados palestinianos explica-se por uma confluência de factores, em que a fuga voluntária (sobretudo entre Dezembro de 1947 e Março de 1948) e a expulsão sistemática (sobretudo a partir da Primavera de 1948) estiveram sempre presentes; e que esse problema nasceu em contexto de guerra. Ou, melhor dizendo, de guerras: uma guerra interna entre árabes e judeus que se internacionalizou depois da proclamação do Estado de Israel com a invasão do país pelos Estados vizinhos.Nos 70 anos do nascimento de Israel, é perfeitamente possível defender os direitos dos palestinianos sem optar pela farsa.