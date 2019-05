Islamofobias

Mais crónicas

San Iker 03-05-2019 "Naquele verão de 2015, o FC Porto não contratou apenas um grande guarda-redes. Contratou uma lenda. Um dos melhores de sempre da história do jogo."

#Aos16EuVoto 03-05-2019 "A consolidação da democracia exige um crescimento de participação dos cidadãos no processo democrático, que deverá ser o mais inclusivo possível. Os jovens devem ter uma voz activa na comunidade e na definição das políticas que vão influenciar o seu futuro."

Professores, o pior de dois mundos 03-05-2019 Em dezembro, alguém deveria ter avisado António Costa que o inverno estava a chegar. Em ano de eleições, torna-se insustentável manter a política de gestão de expectativas.

O pequeno poder 03-05-2019 Em 10 minutos, ele fintou a burocracia e resolveu tudo. "só fiz o que podia", disse. e foi assim que mostrou que podia tudo

Instagram sugar free 02-05-2019 O instagram vai deixar de ter likes.

Medicina do Trabalho 02-05-2019 As consultas de medicina são necessariamente realizadas antes do início da prestação de trabalho e anualmente ou de dois em dois anos, dependendo da idade do trabalhador e do exercício ou não de actividades de risco.

Retornados (2.ª parte) 01-05-2019 As boas políticas migratórias que os governos conduziram no passado para resolver o problema dos retornados talvez sirvam, no presente, para a elaboração de programas que poderão ser benéficos na resolução dos problemas dos imigrantes que aportam diariamente nas costas do Mediterrâneo

Bolonha e o Centro de Estudos Judiciários 30-04-2019 O processo de Bolonha reflecte o desejo de criação de um espaço universitário comum na Europa.

A monstruosa perfeição 30-04-2019 A perfeição é fascista. Os raros intérpretes que a alcançam - Nijinski, Nureyev, Nadia Comaneci, Katarina Witt - são escravos da solidão e prisioneiros do seu cérebro, porque a exigência da arte que os escolheu não deixa espaço aos outros - não deixa, ironicamente, espaço à vida

O juiz que Sócrates adora 30-04-2019 A grande dúvida está em saber se Sócrates espera que Ivo Rosa liquide, pura e simplesmente, o processo nesta fase, ou se aceita que o magistrado alinhe num outro tipo de pantomina de justiça e mande os arguidos para julgamento.

Dietas e burocracias 29-04-2019 Entre as 40 dietas à disposição, escolhemos sete para o ajudar a chegar ao verão em forma - sim, é possível perder mais de 10 kg nos próximos dois meses. Mas há outros assuntos relevantes: a burocracia da Segurança Social, o desemprego e até um império das sex shops.

Onde é que está o povo? 28-04-2019 Nos idos do PREC, os partidos de “direita” gritavam nas ruas, sempre que conseguiam reunir multidões: “Se isto não é povo, onde é que está o povo?” Nas eleições que chegam, e face aos vários desastres e glórias destes dias, voltam a contar-se essas espingardas. No castelo e nas oposições

As greves solitárias 28-04-2019 A última coisa com que se pode contar é com uma comunicação social, pelo menos, isenta. Por isso, os trabalhadores em greve que esqueçam – vão estar sozinhos face a uma opinião pública que não vai querer saber das razões da greve, mas apenas dos efeitos da greve

Game, set, match 27-04-2019 ...Ou quando Sean Connery desfaz Steve Jobs numa carta para a Apple

Fake news 27-04-2019 Uma coisa é exibir as fotos dos filhos, das férias, até dos almoços e jantares. Outra, bem diferente, é espalhar por aí novas formas de fake news, com manobras e quilometragens muito acima do previsto. Em matérias tão sensíveis, é certo e sabido que toda a gente mente