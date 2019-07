O jornalista Marco Alves a preparar, para a foto, as muitas camisolas iguais que o casal lisboeta vestiu ao longo de 36 anos

Mariana Mortágua usou o artigo da SÁBADO de 7 de fevereiro, com a manchete O grande assalto à Caixa, para se preparar para a comissão de inquérito. “Tenho o texto todo sublinhado”, revelou

Capa n.º 792

Há alguns meses, o subdiretor Carlos Rodrigues Lima recebeu a informação de que o chamado saco azul dos Espírito Santo teria financiado a campanha presidencial de Cavaco Silva em 2011. Depois de falar com o diretor adjunto, António José Vilela, e com o diretor, Eduardo Dâmaso, a decisão foi óbvia: é preciso investigar. O primeiro passo? Recolher junto do Tribunal Constitucional informação relativa às doações feitas a Cavaco Silva, isolando os nomes ligados ao Espírito Santo. Nos últimos meses, houve que cruzar estes dados com milhares de páginas da Espírito Santo Enterprises, o tal saco azul, identificando valores, datas, nomes de offshores e respetiva propriedade. O resultado está nas páginas da SÁBADO: sim, a campanha de Cavaco foi financiada pelo saco azul, já que muitos dos antigos administradores que deram dinheiro foram compensados com transferências para as suas contas ou para entidades offshore que controlavam.Há histórias que nos caem no colo ou que descobrimos por uma simples curiosidade. Foi isso que aconteceu com o jornalista Marco Alves: em novembro de 2017, passeava na rua do seu bairro, em Lisboa, quando viu um casal de mãos dadas vestido de igual dos pés à cabeça. Achou apenas bizarro. Alguns meses depois voltou a vê-los e mais uma vez de mãos dadas e vestidos de igual. E outra vez algumas semanas depois. Parecia evidente que havia ali uma história para contar e ficou combinado com a direção da SÁBADO que na próxima vez abordaria o casal. Os meses foram passando e nada. Até que no dia 1 de junho, vinha o repórter carregado com compras do mercado quando lhe apareceu de novo o casal, vestido de igual como sempre. Quando José e Henriqueta Pereira contaram que já o faziam há 36 anos, então ficou a certeza que havia uma história para contar.Mariana Mortágua mostrava ao jornalista Bruno Faria Lopes e ao repórter fotográfico Pedro Catarino algumas das suas notas preparatórias para a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos quando a atenção do jornalista se fixou na revista sobre a mesa – era a SÁBADO, mais concretamente a edição que a 7 de fevereiro deste ano revelou a participação de Carlos Costa em decisões de crédito polémicas na Caixa e o esquema de Joe Berardo para fintar os bancos. "Vejam aqui", atirou a deputada em tom meio a brincar, meio a sério. "Tenho o texto todo sublinhado!" Tinha mesmo: parágrafos inteiros, palavras-chave, algumas linhas. O artigo entrou para a máquina de triturar informação da deputada do Bloco de Esquerda, que revelou à SÁBADO como se prepara para ser tão implacável com as seletivas faltas de memória dos inquiridos.