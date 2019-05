Instagram sugar free

O instagram vai deixar de ter likes.

Avião sem asa,

fogueira sem brasa,

instagram sem like,

sou eu, assim sem você.



Se tivesse sido escrita em 2019, a canção de Adriana Calcanhotto poderia muito bem ter aquele terceiro verso.



O instagram vai deixar de ter likes. As redes sociais vão sempre atrás umas das outras, mas desta vez não estou a ver twitter sem retweet, tinder sem match, pinterest sem pin e facebook sem mães digitando em caps.



Para já, a coisa vai ser testada no Canadá. Arrisco dizer que se tudo correr bem, será como o fenómeno Nelly Furtado: ficará por lá.



A ideia é que as pessoas se foquem mais no conteúdo e menos no feedback. Os likes vão deixar de estar visíveis para os seguidores, mas o utilizador que criou a publicação poderá continuar a vê-los. A nova atualização será uma espécie de gola alta que esconde um sinal de carne protuberante que temos no pescoço: continua lá para nós, mas mais ninguém precisa de saber.



Com esta medida, o objetivo é ter um instagram mais saudável. É como se o like fosse o açúcar e estivesse em estudo o lançamento de uma versão sugar free: um instagram com stevia. Zuckerberg está a reposicionar-se da prateleira das gomas da Hussel para a secção de bagas goji do Celeiro. Quer um instagram cujo rótulo aponta na composição 40% fotografias, 10% vídeos, 30% stories, 20% directs, podendo conter alguns vestígios de dickpic.



Vamos ver no que dá. Pode correr bem, como aconteceu com a Coca-Cola, que quando tirou o açúcar criou um sucesso de vendas como a Zero, mas também pode correr mal, como aconteceu com a Ana Malhoa, que nunca mais conseguiu superar as vendas do seu álbum Azucar.



Ouça o podcast: