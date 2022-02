ONDE COMEÇA A NOSSA infância? No primeiro dia em que abrimos os olhos para o mundo? Quando sentimos vergonha (a primeira emoção citada na Bíblia, no momento em que Adão e Eva, desobedecendo à proibição divina, provam o fruto da árvore do conhecimento e se apercebem da sua nudez) pela primeira vez?



É a infância, como em Nelson Rodrigues, “a época dos valores nítidos, sim, dos valores precisos. Céu era Céu. Deus era Deus. O Diabo era o Diabo”?



Ou será aquele ápice em que, brincando em criança, sentindo-nos brincando, ficamos um instante suspensos, acocorados no chão, e pensamos “eu sou vários” (como Fernando Pessoa): um a brincar, outro a ver-me a brincar, outro a ver-me a ver?