Iker, naturalmente

No Dragão encontrou uma casa que o recebeu de braços abertos e soube sempre retribuir. Mesmo no momento mais complicado, quando perdeu a titularidade para José Sá durante a última temporada, Casillas não desmoralizou, teve humildade e trabalhou para recuperar o seu posto. Um craque que não precisa de ser vedeta. Um guarda-redes que, tal como o vinho da cidade onde vive, parece melhorar com a idade. Um dos melhores de sempre.

Poder ter Iker Casillas no futebol português é um privilégio. Nome incontornável entre os monstros da baliza e um dos jogadores mais marcantes na história do futebol das últimas duas décadas. Aos 37 anos, a cumprir a sua quarta temporada no FC Porto, vive uma segunda juventude. Na Invicta parece ter recuperado a alegria que perdeu nas últimas temporadas ao serviço do Real Madrid. O tal sítio onde se tivesse continuado acabaria por ter um final pior, como o próprio admite.Antes da chegada ao Dragão, em 2015, ficaram as imagens de um homem em lágrimas, sozinho, despedindo-se do seu amor de sempre. O clube onde chegou em criança e que representou profissionalmente durante 16 temporadas. Pelo Real ganhou tudo. Pela selecção espanhola também. E mesmo assim quase que saiu pela porta pequena do Santiago Bernabéu devido à falta de apoio de Florentino Pérez. Mas há algo que o presidente blanco não pode apagar: Casillas é um dos maiores símbolos do Real.Esta semana, em entrevista a Jorge Valdano, passou pelos vários momentos de uma carreira brilhante. Um percurso que ainda não chegou ao fim, para gáudio de todos os portistas, que têm em Iker um dos líderes da equipa e o jogador mais emblemático do plantel de Sérgio Conceição. O adeus pode estar próximo, mas ainda não sabe quando. Talvez no final da presente temporada. Talvez na próxima. Mais importante do que isso é a felicidade que ainda sente quando entra em campo. "Acho que vou reflectindo sobre o futuro de seis em seis meses. Não sei o que vai acontecer, pelo que o mais importante é desfrutar do momento."