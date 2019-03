Mais crónicas

O senhor Teixeira 30-03-2019 Sócio 26 do CIF e treinador do CDUL, pentacampeão em título. Craque e ídolo do meu coração

Homens das cavernas 30-03-2019 Em 1945, se havia um entendimento mínimo entre vencedores e derrotados, era que a divisão "racial", para além de cientificamente ignara, era politicamente perigosa. Fatalmente, estas prudências foram desaparecendo da paisagem. E a conversa da "raça" lá entrou pela porta do cavalo sob a forma da "identidade"

A terra deles 29-03-2019 Há uma coisa portuguesa nisto de querermos encontrar portugueses do outro lado do mundo

Parasitas FC 28-03-2019 "O mais triste na cena protagonizada por Vítor Catão (o agressor) e César Boaventura (o agredido) é ler as reacções, com tanta ignorância e ódio, de todos aqueles que gostaram muito da atitude que o primeiro teve para com o segundo."

Em nome do pai, do filho e do espírito competitivo 28-03-2019 A 28 de Fevereiro deste ano, Portugal foi campeão da Europa de futsal de clero.

Os maridos das outras 28-03-2019 Antigamente, as mulheres eram aconselhadas pelas mães a casarem com um homem rico, de preferência um dos mais ricos da aldeia. A mulher emancipou-se, o feminismo ganhou terreno. O escolhido já não tem que ser rico. Basta ter uma posição destacada no PS

O atoleiro judicial do caso BES 28-03-2019 O processo principal do caso GES/BES está transformado num megaprocesso, a caminho de se transformar num atoleiro processual. É bizarro que uma investigação com tantos e tão bons indícios possa naufragar por morosidade

Problemas e cumplicidade 27-03-2019 Descobrimos o que tem estado a atrasar a investigação ao Banco Espírito Santo, ouvimos as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, para reconstituir a tragédia e entrevistámos o escritor António Lobo Antunes

O Dr. Rui Rio e o sistema de Justiça 27-03-2019 Se um político for vítima de mau atendimento num centro de saúde ou hospital público será absurdo que apresente uma proposta para acabar com o Serviço Nacional de Saúde por ter ocorrido tal facto.

Morrer 27-03-2019 Os portugueses perceberam que a condição de mortal é muito mais cómica e divertida que a de imortal. Sem morte, por exemplo, não poderíamos saborear o prazer de ir “para o andar de cima” ou “para o beleléu”, que deve ser um sítio animado ou engraçado

O Hospital de Leiria 26-03-2019 "Leiria é infelizmente um dos muitos exemplos do desprezo a que o Serviço Nacional de Saúde tem sido votado nestes 4 anos de Governação do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português."

Memórias de opressão sexual 26-03-2019 Joyce Johnson escreve um texto simplesmente extraordinário sobre o que foi ser mulher no século XX. É um canto de suave desespero, entre o entusiasmo e a desolação, daquele encosto forçado, com o sexo entumecido, de um adulto anónimo enquanto viajava de pé no autocarro

A verdade sobre o Novo Banco 24-03-2019 A propósito da acusação de existência de “dívidas ocultas” no caso do Novo Banco, e de críticas severas da Comissão de Finanças Públicas, voltámos a um pouco conhecido relatório da Comissão Europeia sobre o assunto, do fim de 2017

Cidadania em vez de História e Geografia 24-03-2019 Podem continuar a comer nos McDonald’s e a ter preguiça para separar o lixo, mas o passo para dizerem alguma coisa, manifestando-se, é já em si um progresso. Convinha é que o protesto ecológico, importante que seja, não seja apenas uma causa global, abstracta e de “boa consciência”

O golo "nana neném" 23-03-2019 Bebeto e os três golos embalados no Mundial 94, o primeiro para Leonardo, o segundo com Romário e o terceiro para selar o nascimento de Mattheus, agora a jogar no Vitória de Guimarães