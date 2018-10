Histórias para crianças

Quando Louçã condena aqueles que desrespeitam a memória de Marielle Franco – a vereadora brutalmente assassinada no Rio de Janeiro – é impossível não lembrar as linhas corajosas e pungentes que Louçã dedicou a Fernando Albán depois deste ter sido “suicidado” no edifício dos serviços secretos da Venezuela

Eça de Queirós tinha razão: a civilização custa-nos caríssimo; e quando tentamos usá-la, fica-nos curta nas mangas.



A polémica sobre as histórias de fadas, que já correu meio mundo, tinha de aterrar no quintal. E a psicóloga Gabriela Moita lá partilhou com o povo, em entrevista ao Público, o que a Branca de Neve ou a Bela Adormecida verdadeiramente encerram: uma cultura de submissão feminina, em que o corpo das princesas está sempre disponível para o beijo abusivo do príncipe.



Para a psicóloga, são estas histórias que depois levam certos juízes a tolerar a violação. Bem vistas as coisas, há senhoras que, à imagem das princesas, também perderam a consciência; o violador, tal como os príncipes, só estava interessado em salvá-las.

Deixemos de lado o aspecto grotesco da comparação: explicar a atitude de certos juízes cavernícolas com as histórias de fadas que ouviram na infância pode ser uma forma de justificar as suas sentenças. No fundo, eles não têm culpa de nada; a culpa é da Branca de Neve e dos sete anões.



Mas o problema destas leituras é que é possível projectar em qualquer história do passado os nossos conceitos e preconceitos presentes. Se tudo o que ficou escrito deve ser avaliado pelo seu grau de machismo/ misoginia/ xenofobia/ transfobia/ eurocentrismo/ racismo/ colonialismo/ especismo/ nativismo (o leitor que escolha), o melhor é queimar bibliotecas em peso para impedir a corrupção da descendência.

Queimar e aprimorar a espécie: onde é que já ouvimos isto?



Entendo Francisco Louçã. Em texto para o Expresso, o plumitivo acusa a direita "tradicional" de estar muda e queda perante a ameaça de Jair Bolsonaro no Brasil. Essa atitude explica-se, segundo Louçã, por um ódio visceral à esquerda, o que leva a direita a relativizar o fascismo e a repudiar o valor da liberdade.



É difícil discordar desta tese. Sobretudo quando ela é defendida por um arauto do pluralismo e da tolerância que sempre marchou pelas democracias liberais contra as ditaduras de todo o tipo. Quando Louçã condena aqueles que desrespeitam a memória de Marielle Franco – a vereadora brutalmente assassinada no Rio de Janeiro este ano – é impossível não lembrar as linhas corajosas e pungentes que Louçã dedicou a Fernando Albán depois de este ter sido "suicidado" no edifício dos serviços secretos da Venezuela.



Sem falarmos já das cartas públicas que Louçã assinou contra os desmandos de Hugo Chávez (primeiro) e Nicolás Maduro (depois), além das manifestações em que participou contra todos os escândalos de corrupção em que o PT brasileiro chafurdou nos últimos anos – do Mensalão ao Lava Jato.



Com a autoridade que todos lhe reconhecemos, Francisco Louçã podia recolher esses textos e intervenções em volume único, sob o pedagógico título: "Direita, porque não aprendes?" As receitas das vendas podiam reverter a favor dos exilados do regime cubano, que Louçã sempre apoiou com bravura.



Velhos: quem precisa deles? Informava há tempos o Daily Telegraph que entre as vinte principais instituições de solidariedade social do Reino Unido não se encontrava uma única dedicada à "terceira idade". As crianças, os doentes e até os cães têm primazia sobre os velhos.



Não sei como serão as coisas por cá. Ficaria espantado se fossem diferentes. Na cultura reinante, que celebra a saúde e a juventude com uma histeria hipocondríaca, os velhos são a lembrança desconfortável da decadência e da morte. Por isso são enxotados dos radares sentimentais, o que não deixa de ser paradoxal: vivemos na era vitimária, em que qualquer um pode ser vítima de qualquer coisa. Até das histórias infantis. Mas os velhos, sobre quem recai um preconceito real e letal, simplesmente não existem.



Veja-se o caso do trio de assaltantes, que fugiu do Tribunal de Instrução Criminal do Porto e foi capturado no dia seguinte. Publicitar fotografias da detenção não é um bom princípio? Pois não. Mas alguém duvida que a reacção das consciências finas seria diferente se o dito trio fosse composto por três alegados pedófilos? Ou até por três dementes com particular queda pelo bestialismo?



A fúria contra as lamentáveis fotografias é inversamente proporcional à fúria que a sociedade dedica aos crimes contra os mais velhos. Tivessem sido crianças ou caniches e as fotos teriam passado sem um suspiro.