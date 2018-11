História do Cerco do Adamastor

A ideia, cuja lógica não anda muito longe do muro de Donald Trump, coaduna-se com a maneira de proceder a que este executivo camarário nos tem habituado: curvatura de espinha ante os poderosos e os interesses imobiliários

Em Outubro de 2017, abriu portas na Rua de Santa Catarina, em Lisboa, no cimo da colina debruçada sobre o Miradouro do Adamastor (como é vulgarmente conhecido o Miradouro do Alto de Santa Catarina), o luxuosíssimo Hotel Verride Palácio, propriedade de dois investidores privados, os holandeses Kees Eijrond e Naushad Kanji. O Hotel está instalado num palacete construído em finais do século XVIII, em pleno centro histórico da cidade, e além dos candelabros importados de palácios europeus, das sedas que revestem as paredes e das obras de arte exibidas nas divisões comuns, possui vistas amplas e deslumbrantes para o casario envolvente e para o Rio Tejo.



No menu do restaurante e do bar do terraço, onde os hóspedes podem desfrutar de uma panorâmica de 360 graus da cidade, constam pratos como "camarão tigre com manteiga de chilly e gengibre", "ravioli de rabo de boi com trufa preta" ou "bola-de-berlim com creme de sapateira". Nos quartos os preços oscilam entre os 350 e os 850 euros e nas suítes podem chegar aos 2.400 euros diários.



A 25 de Julho de 2018, nove meses depois da inauguração do Hotel Verride, o executivo da Câmara Municipal de Lisboa decidiu, na última reunião antes das férias do Verão passado, que o espaço envolvente da estátua do Adamastor seria sujeito a obras de requalificação. Daí a dias, antes ainda do final do mês, repentinamente, de forma arbitrária, sem que tivesse sido apresentado ou discutido qualquer plano de obras, funcionários da CML vedaram o local com tapumes, restringindo a frequência do miradouro, um dos locais verdadeiramente cosmopolitas da cidade, onde conviviam pessoas das mais diversas proveniências etárias, sociais, étnicas, culturais e nacionais.



A medida apanhou quase todos os lisboetas de surpresa, excepto a directora-geral do hotel, Paula Marques. Segundo declarou ao Público de 17 de Agosto, a CML pô-la ao corrente de todas as diligências, revelou-lhe que o miradouro iria beneficiar de obras de reabilitação e que estava prevista a colocação de um gradeamento permanente de modo a controlar os acessos, através da imposição de horas de abertura e de encerramento.



O facto de nem os munícipes, nem as forças políticas representadas na Assembleia Municipal de Lisboa, nem os cidadãos, em geral, terem sido informados e consultados sobre tais planos, ao contrário do que aconteceu com os responsáveis do hotel, associado ao zelo e à rapidez com que as vedações foram colocadas, fizeram recair sobre a operação da CML legítimas acusações de prepotência e de falta de transparência.



Entretanto, começaram a circular alguns rumores dando conta de um possível tratamento de favor ao Hotel Verride, a quem poderá vir a ser entregue a exploração do quiosque do miradouro e respectiva espanada (daí a celeridade na colocação dos tapumes em pleno Verão: reduzir drasticamente o número de clientes e obrigar a actual concessionária a fechar portas antes do fim do contrato). Seja o hotel ou outro, o certo é que o novo concessionário do quiosque irá praticar preços muito mais elevados, matando assim a convivência interétnica, interclassista e intercultural que há mais de 20 anos tem caracterizado aquele local.



Para a CML, a avaliar pelas explicações do seu vice-presidente, Duarte Cordeiro, os ajuntamentos heteróclitos são sinónimo de insegurança, falta de higiene e tráfico de droga. Problemas graves que na cabeça dos responsáveis camarários se resolvem com uma vedação e uma esplanada frequentada por uma clientela distintíssima, que obedece aos padrões de gosto e de higiene e à maneira de vestir de Fernando Medina e de Manuel Salgado.



A ideia, cuja lógica não anda muito longe do muro de Donald Trump, coaduna-se com a maneira de proceder a que este executivo camarário nos tem habituado: curvatura de espinha ante os poderosos e os interesses imobiliários (por exemplo, diz-se à boca pequena que a CML já se colocou de cócoras frente aos proprietários do futuro hotel de luxo a construir no edifício do antigo hospital da Marinha, no Campo de Santa Clara, prometendo-lhes retirar a Feira da Ladra daquela zona, o que, a acontecer, contará com a resistência feroz e persistente de muitos cidadãos, a começar pela minha), estetização dos espaços de acordo com o gosto das classes abastadas e o seu estilo de vida, higienização social, divisão da cidade em condomínios e guetos. Exponho as minhas dúvidas: não estará a CML, para quem o dinheiro parece ser a única força motriz, a transformar-se numa espécie de agência de mercenários dos interesses privados?



A minha indignação não se dirige aos turistas e à expansão do turismo em Lisboa. Tão-pouco assenta numa concepção de Lisboa como uma cidade supostamente pura e autêntica, que inclui imagens dos lisboetas como nativos no seu habitat, enquanto representantes típicos de uma identidade local genuína, fixa e impermeável, cujas tradições estariam em perigo. Nenhuma cidade existe em estado puro, hermeticamente fechada às outras culturas, nenhuma possui uma essência uniforme e bem delimitada.



Todas elas, incluindo Lisboa, são impuras, são locais onde se cruzam viajantes e habitantes de diferentes proveniências, e estão continuamente a ser reinventadas pela mobilidade e substituição constante de todas essas pessoas, derivam dos fluxos e da irradiação de indivíduos, grupos, movimentos e culturas plurais e diversos. O que me move é a contestação da política do quero, posso e mando de Fernando Medina e Manuel Salgado. Uma política que tende a organizar a cidade em torno dos interesses imobiliários e não do convívio transversal; uma política dominada pela redução dos valores sociais às determinações estéticas de meia dúzia de arquitectos que ninguém elegeu e que nunca são responsabilizados pelos impactos sociais negativos dos seus projectos.



Move-me a crítica a uma política que pretende fazer de Lisboa uma exposição de museu, um objecto de puro espectáculo visual. Uma política que concebe o espaço público como um postal, onde a pressão da população abastada se sobrepõe à mistura social, destruindo assim a dinâmica entre pessoas de possibilidades económicas distintas, e onde viver no centro de Lisboa se tornará uma excepção e um privilégio dos grandes empresários, dos altos funcionários das multinacionais e dos sectores emergentes da actividade económica, ligados às novas tecnologias, à comunicação, ao design, à publicidade, dos advogados, dos políticos, dos pseudo-intelectuais em voga, etc.



Uma política, enfim, onde prima o défice de realidade e a insensibilidade dos governantes, que funcionam em circuito fechado e perderam o contacto efectivo com os moradores de Lisboa, e que encaram a amálgama humana do Adamastor - que inclui negros, rastafáris, betinhos, surfistas, indianos, artistas, músicos, académicos, homens de gravata e colarinho branco, turistas, pessoas de idade, crianças das escolas da freguesia, estudantes Erasmus, etc. - como uma cambada de vadios ou o caldo de cultivo de movimentos antissistema, e o miradouro como um lugar propício a gatunos e a traficantes de droga. Como se o tráfico de droga e os assaltos fossem um exclusivo daquele miradouro e não situações comuns a muitas zonas de Lisboa, do Bairro Alto ao Cais do Sodré e a Santos, passando pela Baixa de Lisboa, Alfama, Mouraria, entre outras.



Em vez de fazer o seu trabalho, desenvolvendo estudos técnicos sobre o tipo de intervenção que será melhor para todos, lançando medidas que garantissem eficazmente as condições de higiene, o funcionamento dos sanitários, a manutenção do relvado e do arvoredo, a segurança (com um policiamento discreto, mas regular), a CML escolheu o caminho mais fácil e preguiçoso: decidiu colocar um gradeamento e transformou o Adamastor no bode expiatório de todos os problemas de Lisboa, fazendo recair a culpa nos suspeitos do costume - como aliás se depreende pela seguinte mensagem que um energúmeno deixou na caixa de comentários do grupo de Facebook "Make Adamastor Public Again": "estive lá [no miradouro] na semana passada e fui abordado por uns 20 traficantes todos escurinhos".



Esta é uma daquelas histórias em que é preciso meditar: ou lutamos por bairros onde podem coexistir pessoas de diferentes estratos sociais, e para isso temos de denunciar a mentalidade preconceituosa e higienista deste tipo de medidas, ou deixamos que cidades como Lisboa e Porto continuem a ser devoradas pelo instinto de ganhuça dos grandes investidores imobiliários, sobretudo aqueles que fumam charutos e jantam na casa dos políticos.