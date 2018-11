Herdeiros e bastardos: Lobo Antunes, Pulido Valente e José Saramago

Há coisas importantes e decisivas que traem uma cumplicidade de pontos de vista entre António Lobo Antunes e Vasco Pulido Valente – e não me refiro à circunstância de se terem casado quatro vezes, de fumarem Marlboro e gostarem de ser fotografados com o cigarro entre os dedos

Na semana passada coloquei António Lobo Antunes (ALA) e Vasco Pulido Valente (VPV) cara a cara e procurei demonstrar que a aproximação entre ambos é rica de sentido. Para quebrar barreiras e estabelecer uma espécie de simpatia mútua – vivemos todos na esperança de que um verdadeiro encontro entre Vasco e António possa ainda produzir-se –, tentei explicar que os dois devem ser compreendidos em termos freudianos e que as respectivas entrevistas funcionam como mecanismos de substituição do divã psicanalítico, ou seja, um lugar onde é possível falar das fragilidades e assumir a carência de afectos sofrida no ambiente da infância. Com isso, pretendia mostrar que aquilo que assemelha ALA e VPV é mais interessante do que aquilo que os separa.



Por muito vincadas que as diferenças possam parecer – ALA considera Ernesto Melo Antunes (EMA) "um homem superior", VPV é da opinião que EMA não passava de "um imbecil"; ALA acredita em Deus ("mas estou sempre zangado com ele"), VPV é ateu ("sempre fui"); o pai de ALA era médico (neuropatologista, discípulo de Egas Moniz) e "não era possível discutir com ele. Ele tinha nascido com a razão", o pai de VPV era engenheiro químico e, nas reuniões de família, ninguém lhe "concedia qualquer espécie de autoridade"; ALA estudou sempre em escolas oficiais, VPV estudou nos colégios St. Julian (Carcavelos) e Nun’Álvares (Tomar) –, há outras coisas, importantes e decisivas, que traem uma cumplicidade de pontos de vista entre o autor de O Esplendor de Portugal e o de Esta Ditosa Pátria.



Não me refiro à circunstância de se terem casado quatro vezes, de fumarem Marlboro e gostarem de ser fotografados com o cigarro entre os dedos – "Eu até gosto de ter fotografias a fumar, porque detesto a militância antitabagista. [Tosse] Tenho 76 anos, fumo desde os 16 e nunca me fez mal nenhum" (VPV).



Nem à coincidência de os dois admirarem incondicionalmente José Cardoso Pires (ALA trata-o como "o meu irmão de alma", "o meu grande e querido amigo", VPV assegura que "ninguém como ele contribuíra para transformar o português literário, arcaico, rural e afectado, ou populista, académico e pseudolírico, numa língua moderna"). Tão-pouco ao facto de se detestarem – ALA refere-se a VPV como um cronista "que deve ser a pessoa mais infeliz do mundo. Destila tanto fel… Meu Deus, como se pode ser assim? (…) o que ele escreve faz-me imensa impressão. E pena. Não me irrita, não me enerva, não me exalta, não me comove. Faz-me pena", enquanto VPV acha que ALA é um "coitado", que não merece sequer ser "classificado", pelo que "nem vou falar dele".



Estou a pensar, e aqui é que está o busílis, nas origens sociais: ambos nasceram em Lisboa e são filhos da elite portuguesa da primeira metade do século XX. Em primeiro lugar, tanto ALA como VPV foram educados no seio de constelações familiares extensas e cresceram em casas amontoadas de parentes. O avô paterno de ALA era monárquico, conservador e não gostava de livros ("Quando soube que eu escrevia, tinha eu 8 ou 9 anos, chamou-me e perguntou-me: ‘Ouve lá, tu és paneleiro?’"), o avô paterno de VPV era de direita e monárquico, foi perseguido pela República e era próximo do regime salazarista.



Nas duas famílias, os homens intervinham sob a forma de lei e imperava o espírito competitivo. VPV, evocando os jantares de Natal da família Pulido Valente, revela que "a conversa, como sempre sucedia nessa doce família, depressa degenerava em discussão, com cada um a querer mostrar inteligência e saber ao patriarca, que intervinha pouco e gozava o espectáculo com orgulho. As senhoras de maneira geral não abriam o bico, porque o meu avô não deixara ainda o século XIX".



ALA, por seu turno, confessa que "o meu pai competia com os filhos", ou "o meu pai tinha uma mania para nós, seis irmãos rapazes, horrorosa. Dizia: ‘Quem não sabe quem escreveu esta frase não sai no sábado.’ Ou então punha meia dúzia de compassos de uma sinfonia a tocar e ameaçava: ‘Quem não sabe quem compôs isto não sai no domingo’" (ALA). Depois, como nenhum deles encontrou na casa dos pais um espaço para a manifestação dos afectos e das emoções, ambos têm na figura do avô a figura tutelar: em ALA é o avô paterno (António Lobo Antunes, "não encontrei a sua ternura e a sua generosidade noutros homens"), e em VPV é o avô materno (Francisco Pulido Valente, médico de prestígio amplamente consolidado no meio intelectual e político, um dos retratados por Abel Manta no famoso quadro que junta Aquilino Ribeiro, Ramada Curto, Lopes Graça, Manuel Mendes, Câmara Reis, etc.).



Porém, aquilo que talvez explicita melhor a coincidência nas suas posições de classe é o ódio de ambos a José Saramago, que mimetiza o antigo ódio entre legítimos e bastardos. Sobre o autor de Memorial do Convento disse VPV que só tem "ideias de trolha ou de tipógrafo semianalfabeto" e que "não estudou o que devia estudar, muito provavelmente contra a vontade dele. Claro que Saramago ganhou o Prémio Nobel, como vários ‘camaradas’ que não valiam nada, e vendeu milhões de livros, como muita gente acéfala e feliz que não sabia, ou sabe, distinguir a mão esquerda da mão direita. E claro que o saloiice portuguesa delirou com a façanha.



Só que daí não se segue que seja obrigatório levar a criatura a sério. (…) Saramago está mesmo entre as pessoas que nenhum indivíduo inteligente em princípio ouve". Quanto a ALA, não só considera a escrita de Saramago "uma merda", como o tentou menorizar afirmando que "ele tinha-me um pó. Uma inveja" e que "sempre teve mulheres de direita enquanto se afirmava comunista. Nunca correu riscos. Nunca foi preso".



Que o Prémio Nobel da Literatura tenha sido atribuído a Saramago, um indivíduo que nasceu na vila de Azinhaga (Golegã), que era filho e neto de agricultores, que nunca frequentou a Universidade e que foi serralheiro mecânico, engendra nos filhos desta elite lisboeta uma consciência dolorosa. Desde logo, a consciência de que a sua classe social perdeu valor e, sobretudo, de que o reconhecimento deixou de ser algo adquirido para todo o sempre, como acontecia aos antigos "herdeiros".



Hoje, esse reconhecimento tem de ser conquistado a todo o instante, é algo que está sempre em disputa. Outrora, a produção cultural era um exclusivo de uma elite, agora, mergulhados num excesso de produção cultural, com cada vez mais pessoas de diferentes origens sociais dedicando-se à literatura, às artes e às ciências, a aspiração de distinção e de reconhecimento dos membros das elites a que pertencem as famílias de ALA e VPV não é tão fácil de satisfazer como acontecia há 80 ou 90 anos. Com efeito, a capacidade que esses grupos tinham de impor a sua visão do mundo, o seu "ponto de vista de classe", tornou-se mais difícil.



Perante este desfasamento ou desadequação – "um mundo que não se conhece e de que não se gosta" (VPV) –, tanto um como outro seguem as mesmas estratégias de compensação. Por um lado, confinando -se e comprazendo-se numa espécie de insularidade, isolando-se e criando distâncias em relação aos contemporâneos e à época em que vivem. VPV declara que "há pouca gente interessante", que "a realidade não entra na cabeça de ninguém", que "já ninguém sabe História, nem ela se ensina", que todos os livros dos historiadores portugueses são "implausíveis. Lê-se e não se acredita", e ALA refere-se aos críticos que "me davam porrada" como "gente que não percebe nada de livros" e anuncia que "isso é uma coisa dramática que se passa hoje: não há grandes escritores em parte nenhuma".



Ao eliminarem tudo o que os possa pôr em causa, ao mesmo tempo que se acalmam e tranquilizam por via da desmesura do auto -elogio, ALA e VPV tentam reforçar a integridade e a consistência dos respectivos egos no meio deste imenso deserto sem qualidades. Por isso, as palavras que projectam no espelho das inúmeras entrevistas que concedem, onde ambos parecem tomar-se a si próprios como objectos de auto-erotismo, devem ser analisadas não como argumentos, mas enquanto sintomas de desorientação e insegurança. É que, por muito que isso lhes custe ou que lhes possa parecer escandaloso, no estado actual das sociedades ocidentais até um ex-serralheiro mecânico pode ganhar o Nobel da Literatura.