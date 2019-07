Há vida nas ilhas do Algarve

Faltavam 20 minutos para a abertura das ruínas do Carmo ao público e já havia turistas à porta. “Estão-me a estragar a foto”, brincou o repórter João Miguel Rodrigues. Devido à invasão, poderá haver limite de entradas no monumento

Quando viu o campo de cereais à saída de Pontével (Cartaxo), o repórter Alexandre Azevedo exclamou: “É aqui.” Esteve mais de 30 minutos a fotografar Marco Chagas

Desafios para as férias

Sílvia Padinha, a presidente da Associação de Moradores da Culatra, serviu de cicerone a Tiago Pais e Catarina Moura durante o dia em que os jornalistas da SÁBADO percorreram aquela ilha da ria Formosa. Já próximo da hora de almoço, combinaram que iam comer ostras ao viveiro de que ela é dona. Mas mudaram de ideias ao passarem em frente à casa do primo de Sílvia. O motivo? O excelente aspeto que tinham as sardinhas que Alberto estava a assar, pescadas por ele nessa manhã.Há muitas histórias de pessoas que vivem ou frequentam as ilhas do Algarve, de Culatra à Armona, de Faro a Tavira, mas há também sugestões sobre onde deve ir comer, onde pode dormir e o que deve fazer.Num especial de 20 páginas sobre o Algarve, conheça ainda os bares e discotecas da moda e quais são os melhores festivais gastronómicos.Caçar ovos de tubarão e de raia pode tornar-se um desporto competitivo. Foi o que sentiu a jornalista Susana Lúcio ao percorrer a praia de Tróia, em Setúbal, no âmbito do Programa Ciência Viva. Com ela seguiam 20 pessoas, a maioria crianças, mas também pais e avós, acompanhados por biólogos da Universidade de Lisboa. Bem, na verdade eles não estavam a apanhar ovos de tubarão, mas o invólucro negro, retangular, de onde os tubarões bebé saíram – essas cápsulas são muito comuns nas praias e dunas e vão permitir aos biólogos (o projeto começou em maio) perceber quais são as espécies de tubarões mais comuns na costa portuguesa. Durante a "caça ao ovo", as crianças do grupo não precisaram de mais de cinco minutos para começar aos gritos sempre que encontravam um. Já frustrada, ao fim de 45 minutos a jornalista conseguiu encontrar o seu primeiro ovo.A ideia era fazer uma foto de Marco Chagas a pedalar pelas ruas de Pontével, a vila do Cartaxo onde sempre viveu o vencedor da Volta a Portugal . Ao fim de 10 minutos, e depois de alguns acenos aos habitantes (uma idosa até comentou "lá vai o nosso ciclista"), ao passar junto de um campo de cereais, o repórter fotográfico Alexandre Azevedo, que o seguia no carro, exclamou: "Este sítio é bonito. Vamos parar aqui." O resultado está nas páginas 88 a 92, com Marco Chagas a lembrar a sua vida e carreira.A SÁBADO convidou António Raminhos para beber um gin na rubrica Conversas de Verão. Mas como o encontro foi de manhã, só o jornalista Alexandre R. Malhado é que arriscou beber. "Acabei de fazer exercício e o fim de semana foi agressivo ao nível de álcool", admitiu o humorista, que falou das bebedeiras em palco e do passado no jornalismo. Como pode ver no GPS, também revelou o que está a preparar para o futuro.

Desde 2015 que estes livros são um sucesso de verão. Depois do Abre-te Cérebro, chegou a coleção Alta Mente. Receba grátis, esta semana, o segundo volume