Mais crónicas

Há notícias todas as semanas? 24-11-2019 Temos um Governo sem maioria que quer ver se consegue governar assim. Não consegue, a não ser não governando. Temos uma oposição que quer ir para o Governo, e outra que quer derrubar o Governo

10 de junho, que dia 23-11-2019 Único treinador português a ganhar em Lima, palco da final da Taça Libertadores? Carlos Queiroz, 3-0 da Colômbia ao Peru.

A arte da reinação 23-11-2019 A repugnância é a reacção mais sincera e humana quando lidamos com traidores; e que deve ser adoptada quando sabemos, por exemplo, que deputados do PS, do Bloco e do PCP se recusaram a condenar expressamente o totalitarismo comunista

As terras pequenas 22-11-2019 Por culpa dos livros d’Uma Aventura e da televisão, aquele era o lugar de onde eu queria fugir

Desculpem qualquer coisinha... 21-11-2019 Em vez de andarmos entretidos a discutir se foi o nazismo ou o comunismo que matou mais pessoas, talvez devêssemos concentrar a atenção nas décadas de Bloco Central e aprovar uma resolução no parlamento. Talvez com um pedido de desculpas

O País do respeitinho volta a atacar 21-11-2019 A construção de um “caso exemplar” contra os procuradores que investigaram Tancos parece interessar apenas aos que defendem a total opacidade da intervenção hierárquica nas investigações criminais

Um desfilar de emoções 20-11-2019 No ano em que se assinalam os 45 anos do fim da guerra colonial, recordamos a história dos primeiros soldados a partir para Angola. Retratamos ainda (com dificuldade) o regresso de Rui Rio ao parlamento e publicamos o livro dos 15 anos da SÁBADO

Clientelismo ou meritocracia 20-11-2019 "A ascensão da burguesia e da classe média britânica permitiram consagrar o mérito na ascensão social, em detrimento da origem social."

Tik Tak, Tik Tak… Tok 20-11-2019 Demasiado ocupados com o nosso próprio Tok, deixamos 500 milhões de adolescentes à solta no Tik

Pessoas com pressa 20-11-2019 No meio de uma espantosa acumulação de conhecimentos sobre isto e aquilo, os indivíduos vêem-se a si próprios ignorantes e incultos, remetem-se à sua pequenez, ao sentimento da sua nulidade

O bebé encontrado no lixo 19-11-2019 O País que ele quer terá apenas homens e mulheres de beleza simples, diversa mas aspirante da justiça de um gigantesco baile democrático ao ar livre, onde se prometem e cumprem perdões às mães que nos deixaram porque o País as abandonou no prostíbulo da baixa política

Serviços Secretos – Parte 1 18-11-2019 Proponho-lhe o seguinte: liberte-se do acessório. Só assim conseguimos ir além do jogo de sombras que é comum em casos destes. Faça-me a vontade, nem que seja durante o tempo que demorar a ler isto.

Rebeliões comparadas 17-11-2019 Não são (ainda) revoluções, mas mostram que é possível inflamar as ruas ao extremo. Estes países têm vivido uma espécie de estado de emergência contínuo. Há alguma coisa que una os descontentes, e alguma linha visível que explique o mal-estar? Haverá consequências? Existe ingerência externa? Um caderno de viagem pela violência atual

Tanta hipocrisia no espectáculo mediático 17-11-2019 A raça não é um espectáculo, se não se quer que ela seja para os racistas uma menoridade. É que nem toda a gente que não concorda com Joacine é racista e não tem muita paciência para ser metido numa amálgama, nem para ser, como num espelho, “racializado”

Peyroteo e Eusébio 16-11-2019 Juntos ao vivo e a cores, na única derrota de sempre da seleção portuguesa contra o Luxemburgo: 4-2 na campanha para o Mundial 62