Há mesmo erro judicial?

Então o que foi exactamente decidido pelos sete juízes do TEDH?



Por unanimidade, em resposta à queixa de todos os arguidos, que não houve violação da CEDH por demora excessiva do processo. Que, em relação aos arguidos Carlos Cruz e Ferreira Diniz, a impossibilidade de confrontar as vítimas em julgamento com os depoimentos que tinham prestado na fase de investigação não violou a CEDH. Que a alteração dos factos que a acusação tinha imputado aos arguidos Ferreira Diniz, Jorge Ritto e Manuel Abrantes também não violou a CEDH. Que não houve, igualmente, violação por causa da recusa de reapreciação da decisão da matéria de facto em recurso (queixa do arguido Carlos Cruz), da identificação fotográfica feita pelas vítimas na autoridade policial (queixa do arguido Ferreira Diniz), da recusa de inquirição de mais testemunhas pelo tribunal de primeira instância (queixa do arguido Jorge Ritto) e da alegada invalidade das perícias à personalidade das vítimas (queixa do arguido Manuel Abrantes).



Contudo, numa outra questão pontual, por maioria tangencial, de quatro votos contra três, o TEDH decidiu que a recusa, pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), de admitir prova suplementar apresentada pelo arguido Carlos Cruz, durante a fase do recurso, violou o princípio do processo justo e equitativo do artigo 6º §§ 1 e 3 d) da CEDH. Porém, por unanimidade, foi recusado o pedido de atribuição de indemnização.



O que estava em causa descreve-se facilmente:

- O acórdão do "processo Casa Pia" foi proferido no tribunal da Boa Hora em 3SET2010;

- Quando o processo já se encontrava no TRL, o arguido Carlos Cruz, ao responder ao recurso do Ministério Público, que pedia o agravamento das penas, requereu a junção de dois DVD, contendo entrevistas dadas por duas vítimas a duas estações de televisão e de um livro escrito por uma dessas vítimas, dos quais, segundo ele, resultava a que tinham mentido ao longo do processo e no julgamento;

- O Ministério Público opôs-se a esse aditamento de provas não analisadas pelo tribunal de primeira instância, dizendo que a lei não o permitia;

- Em resposta, o arguido Carlos Cruz requereu a junção de outras entrevistas de vítimas às televisões e aos jornais e pediu a reinquirição de um dos arguidos e de três vítimas;

- O TRL indeferiu essas novas provas essencialmente por três razões: foram apresentadas fora de prazo (tinha de ser até ao encerramento do julgamento em primeira instância), não se tratava de situação excepcional em que a lei admite a renovação de provas na fase do recurso e as provas em causa eram irrelevantes para a decisão do caso;

- O arguido Carlos Cruz recorreu da decisão para o Tribunal Constitucional, que decidiu, neste ponto, que a interpretação que o TRL tinha feito das normas jurídicas aplicáveis não violava a Constituição e que, além do mais, mesmo que as novas provas fossem relevantes, elas podiam sempre ser atendidas num futuro recurso de revisão a apresentar no Supremo Tribunal de Justiça;

- O arguido Carlos Cruz (com os outros arguidos) apresentou queixa contra o Estado português, alegando várias violações da CEDH e pedindo uma indemnização de 50.000 euros por danos morais;

- Naquele ponto específico referido, o TEDH considerou que o acórdão do TRL violou o direito do arguido a um processo justo e equitativo, ao não admitir provas que ele configurou como susceptíveis de demonstrar a sua inocência. A possibilidade de o arguido interpor um recurso de revisão com base nessas provas novas não foi suficiente para o TEDH considerar que havia no ordenamento jurídico português uma solução processual que permitia salvaguardar o exercício dos direitos de defesa, com o seguinte argumento: "ao que parece, as possibilidades de sucesso desse recurso são baixas".



Este último argumento é curioso. Quer dizer, o Tribunal Constitucional português disse que as entrevistas dadas às televisões pelas vítimas, a desdizer os depoimentos prestados em tribunal, não tinham de ser analisadas pelo TRL em recurso, mas que podiam ser usadas como fundamento para um recurso de revisão do eventual acórdão condenatório. Mas o TEDH desfez esse argumento com a afirmação premonitória de que esse recurso não teria sucesso (como podia o TEDH saber isso, se nem tão pouco lhe foi perguntado?).

É preciso dizer que a recusa, pelo TRL, de admitir como provas entrevistas de testemunhas, dadas depois do julgamento, a desdizer os depoimentos que tinham prestado, para mais em requerimentos avulsos e não no próprio recurso, onde se devem concentrar todas as razões de impugnação da decisão recorrida, está em linha com a interpretação, talvez unânime, que a jurisprudência tem vindo a fazer das normas processuais aplicáveis. Eu próprio, em mais do que um caso, decidi de forma idêntica, convencido que estava a interpretar correctamente a lei.



Não se trata, portanto, de uma decisão "esdrúxula" ou "caprichosa", que tivesse partido de uma interpretação enviesada da lei para chegar a um resultado inovador. No nosso sistema de recursos, o Tribunal da Relação não pode fazer um novo julgamento. Limita-se a controlar os erros de julgamento de primeira instância, se necessário reapreciando as provas ali produzidas. Um sistema em que o tribunal de recurso passe a ter de analisar provas novas, surgidas depois da decisão da primeira instância e requeridas avulsamente, sem as limitações que neste caso foram impostas, é legitimamente defensável mas não parece ser o que está consagrado na nossa lei processual.



Aliás, há duas perguntas que a decisão do TEDH suscita e cuja resposta podia ser interessante. Vamos imaginar que o arguido Carlos Cruz tinha sido absolvido e que era o Ministério Público a aparecer na fase do recurso com DVD de entrevistas dadas pelas vítimas às televisões, a dizer que afinal tinham mentido em tribunal quando negaram as violações. Também seria admissível reverter a absolvição em condenação com base nestas provas? Ou então, vamos supor que o TRL tinha admitido aqueles DVD e jornais como provas e ia reinquirir as testemunhas. Também poderia considerar como prova uma outra entrevista dada à Lusa por outra das vítimas do processo, em que terá dito que os jovens foram pagos por alguém para alterar os seus testemunhos? A resposta a estas duas questões – fosse ela qual fosse – poderia ajudar a fazer luz para a avaliação da bondade da decisão do TEDH.



Mas vamos agora à questão mais preocupante. O que acontece se esta decisão do TEDH inspirar o Parlamento a mudar o nosso código de processo penal ou influenciar a jurisprudência dos nossos tribunais, ao ponto de se passar a considerar admissível como prova, na fase do recurso, uma entrevista dada por uma testemunha a uma televisão a dizer que mentiu em julgamento?



A resposta é óbvia. Abre-se uma porta a todo o tipo de manipulações (refiro em geral e não em relação ao que aconteceu no "processo Casa Pia", que desconheço) para um processo nunca mais ter uma decisão final. Durante dias ou semanas, uma testemunha é ouvida em julgamento, sob juramento, sujeita a ser condenada por falsidade de testemunho se mentir, perante um tribunal constituído por 3 juízes, interrogada e contra-interrogada pelo Ministério Público e pelos defensores, confrontada pessoalmente com documentos e outras provas materiais e sujeita a perícias à personalidade. Um tribunal experiente e imparcial analisa o depoimento, conjuga-o com as outras provas, e confere-lhe ou não credibilidade para estabelecer o que se provou ou não provou. Mas eis que, já depois de caído o pano, quando o processo se encontra em recurso, com uma decisão que devia estar estabilizada e fixar o objecto da reapreciação, surge um milagre. A testemunha deu uma entrevista a uma televisão – em condições de verdade, espontaneidade e isenção que ninguém pode controlar – e volta tudo ao princípio. O tribunal vai ter de reabrir a audiência para ouvir a testemunha e eventualmente modificar a decisão. Depois, novo recurso, talvez nova entrevista, nova reabertura da audiência para a terceira reinquirição, e vamos andar nisto, a "brincar aos julgamentos" até que o processo prescreva.



Não quero criticar a jurisprudência do TEDH. Respeito-a sempre, nos casos em que concorde mais ou que concorde menos. Mas não posso deixar de me lembrar de uma conversa que tive há tempos com alguém responsável desse tribunal, que me dizia, com mágoa, que começa a haver como que uma coligação negativa de países (Rússia, Dinamarca, Turquia e Inglaterra, para já), que se questiona sobre se o activismo do TEDH não estará a ir longe de mais na interpretação da CEDH e a desfasar-se das especificidades das jurisdições nacionais. Espero que não, porque sempre vi o TEDH como um farol seguro para guiar os tribunais nacionais na protecção dos direitos humanos.

