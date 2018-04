Guterres quis dar um salário a Marcelo

O Tal&Qual classificava de salário milionário o vencimento do primeiro-ministro Guterres, que ele queria que fosse também o do amigo Marcelo...

Há 20 anos, o líder da oposição inglesa, Michael Hague, recebia 2153 contos mensais, perto de 16 mil euros a valores de 2018

Tanto a propósito da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República, em 2015 – e do desinteresse de António Guterres por essa disputa – como, no ano seguinte, com a do ex-primeiro-ministro a secretário-geral das Nações Unidas – entusiasticamente apoiada por Marcelo –, muito festejada foi, nos média portugueses, a velha amizade que une os dois políticos desde o tempo de adolescência.Mas nem tudo a pesca no Google traz à rede, pelo que, passados 20 anos sobre um caso esquecido, aqui venho recordar uma pequena ternura de Guterres. Em 1998 – ele chefiou o Governo de 1995 a 2002 –, tentou fazer aprovar o Estatuto do Líder da Oposição, que daria a Marcelo, presidente do PSD de 1996 a 1999, um salário mensal de 1256 contos (mais de 9 mil euros, a valores atuais), e outras benesses pagas pelo Estado.Em 13 de março de 1998, o então jornalista José Paulo Fafe contava a história no semanário Tal&Qual, sublinhando que à iniciativa de Guterres, desenvolvida no maior secretismo, não faltavam opositores, no PS como no PSD – onde a medida era vista como um presente envenenado. É que o projecto previa, além do vencimento igual ao do primeiro-ministro – 897 contos, mais 359 de ajudas de custo –, uma viatura, motorista e segurança a cargo da PSP, passaporte diplomático com as inerentes regalias e ainda um chefe de gabinete e seis (!) assessores...Mas a Inglaterra era o único país da Comunidade Europeia que contemplava na lei o estatuto em causa, pelo que a deferência de Guterres para com o amigo não iria em frente e o líder da oposição ficou com aquilo que existe hoje: direito a tratamento protocolar ao nível de ministro. É a vida, como alguém diria.A Relação acaba de dar razão aos funcionários da Caixa Geral de Depósitos que reclamaram do facto de lhes ter sido cortado um mês de subsídio de refeição. Não, não se tratou de uma ação de poupança absurda da administração do banco, antes da aplicação de uma norma seguida por todas as empresas: quando está de férias, o trabalhador não recebe subsídio de alimentação.Por muito óbvio que tal possa parecer, na CGD não era assim, o dinheiro jorrava e pagavam--se os almoços durante os 12 meses. E agora, por decisão de um tribunal superior, a entidade bancária – que cobra aos reformados o levantamento do seu dinheiro das contas que o Estado os obrigou a abrir – tem de dar a ajuda para o refeiçoar do pessoal, mesmo que ele esteja a banhos nas Caraíbas.Estamos, claro, perante um divertimento com trocos. A questão séria é outra e foi há dias retirada do esquecimento por Rui Rio, no congresso da JSD: é que continuamos sem saber os nomes das pessoas ou empresas que receberam, ao longo de vários anos, empréstimos da Caixa sem as garantias que permitissem a sua recuperação, bem como os montantes que cada qual embolsou e a indicação de quem despachou favoravelmente esse criminoso esbanjamento de milhões de euros do banco público. Pergunta estúpida: o que estará a travar a investigação?