Gatos por lebres 03-08-2019 De vez em quando, há umas almas cândidas que têm saudades de ditaduras. Havia menos corrupção, mais competência, menos desperdício. A sério? O que havia era menos conhecimento público desses vícios, o que os tornava duplamente punitivos

Era uma vez o Alentejo 02-08-2019 Este especial Alentejo merece mesmo ser lido. São 20 páginas com histórias fantásticas de locais e pessoas – até esbarrámos com a família fundadora do Portinho da Azenha do Mar e conseguimos boas memórias de gente famosa

As conversas da mesa do lado 02-08-2019 Como a comida demorava, fizemos deles aperitivo. Só que a digestão não seria tranquila

Efeito Clara 01-08-2019 Um exemplo para todas as mulheres! Foi com tristeza que soube da saída da juíza do Tribunal Constitucional, Clara Sottomayor.

As agendas canalhas do verão 01-08-2019 O Governo de António Costa vê uma “agenda canalha” (comos eles adoram o lado tonitruante da expressão...) em tudo e todos que o criticam. O risco de mexicanização é real e obriga a que avancem alguns poderes-travão a este clima

A maioria absoluta é inflamável 01-08-2019 A maioria absoluta do PS nas próximas eleições é uma realidade cada vez mais possível. Se assim for, nos próximos quatro anos, António Costa tem um aparelho faminto para alimentar. As golas são trocos. Com maioria absoluta, os negócios serão outros

A Justiça e os anúncios eleitorais 31-07-2019 A Justiça é vítima de sucessivos anúncios que dão a ideia que há um grande investimento no sector, o que não corresponde à verdade.

A morte da investigação? 31-07-2019 É admissível que o dia, o mês e o ano em que, por exemplo, o Presidente da República, o primeiro-ministro ou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa se licenciaram não sejam considerados dados públicos?

O sol brilha para todos (mas brilha mais para os tripeiros) 30-07-2019 A meteorologia é uma matéria em que o tripeiro não está disposto a ceder – seria demasiado doloroso. Para o habitante de Massarelos ou do Bonfim, o tempo nunca, jamais, em qualquer circunstância está pior do que em Lisboa

Segundo juízo 28-07-2019 Como prometido, o segundo olhar sobre quatro anos de Governo. Depois da área económico-financeira, passa-se em revista uma série de ministras, ministros e ministérios de zonas-chave da soberania. Isto é, da afirmação e da saúde do Povo e da Nação

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos e portugalidades... se gostam de Portugal leiam sobre ele 28-07-2019 O Norte é um País e o Sul é outro. No Norte vai-se à igreja, defende-se o fragmento de terra à sacholada, o mesmo com a água, e a paisagem humana, vegetal e animal é diferente do Sul

O minuto 22 27-07-2019 Aboutrika, o herói mais saudado na vitória da Argélia sobre o Senegal na final da Taça Africana das Nações

Branca de Neve e os dois anões 27-07-2019 Vejo aqui o início de um guião para a noite eleitoral: aconteça o que acontecer, a culpa será sempre dos portugueses, não de Rui Rio, que pacientemente os esperou ao centro.

O Verão do Oeste 26-07-2019 Saíamos de casa com o termómetro da cozinha a marcar quase 40 graus e nunca essa temperatura se mantinha no caminho

“You can’t handle the truth” 25-07-2019 A pobreza intelectual do encobrimento de Tancos e a desgraça das Forças Armadas estarão, um dia, expostas num tribunal, quando o banco dos réus for partilhado por um ex-ministro da Defesa, um coronel e uns tais Fechaduras, Caveirinha e Pisca